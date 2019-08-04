الامارات | أفراح الدروع

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الدروع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، العرس الجماعي الـ15 لقبيلة الدروع، بمشاركة 56 شاباً وشابة من منطقة القوع، والذي أقيم تحت رعاية وزارة تنمية المجتمع، وبدعم مصرف أبوظبي الإسلامي، في صالة الأفراح بالقوع في منطقة العين. شهد الحفل عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من المدعوين، حيث تضمن مشاركة فرق العيالة بعروض وفقرات متنوعة من التراث الشعبي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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