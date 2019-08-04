الامارات | «لوتنا».. فرس عربية وأبطال بمصائر مأساوية

شكرا لقرائتكم خبر عن «لوتنا».. فرس عربية وأبطال بمصائر مأساوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عن مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، صدرت رواية «لوتنا» للكاتب البولندي فـوتشيخ جوكروفسكي، ونقلها إلى العربية عن البولندية جورج يعقوب.

«لوتنا» في هذه الرواية هي فرس عربية أصيلة جميلة، يملكها نقيب الفرسان، ويتمنّى بقيّة أبطال القصة لو أنهم كانوا يملكونها، حتى إن بعضهم قد يتمنى الموت لصاحبها كي يرثها من بعده. وكان النقيب قد أجرى قُرعةً ليحدّد من سيرثها في حالة وفاته.

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غير أنّ «لوتنا» لا تجلب لهم سوى الخيبة وسوء الفأل، بل إنّ مصيرها نفسه كان مأساوياً. تجري أحداث القصة في بداية الحرب العالمية الثانية 1939، إذ تشارك فرقة من الفرسان في مقاومة الغزو الألماني لبولندا. وتكشف الأحداث عن مقدار المعاناة اليومية التي يعيشها الفرسان شخصياً وعاطفياً، وتلك المتعلقة بالدفاع عن الوطن وويلات الحرب، وقام الفنان البولندي الشهير أنجي فايدا بإخراج هذه القصة سينمائياً. يشار إلى أن فـوتشيخ جوكروفسكي ولد في مدينة كراكوف في جنوب بولندا سنة 1916، وتوفي في العاصمة وارسو عام 2000. كان روائياً وشاعراً وكاتب سيناريو ولديه قصص للأطفال، تناول في كتاباته الأدبية موضوعات الحرب التي طالما حفزت خياله على الإبداع، وكذلك العلاقة بين الحب والسياسة، وحق الاختيار في الحياة. ومن مؤلفاته روايتا: «اللوحات الحجرية»، و«شاطئ ستيكس». أمّا المترجم جورج سفر يعقوب، فأكاديمي ومترجم سوري يقيم في بولندا منذ عام 1971، درس علم الآثار في جامعة وارسو، وتابع دراسته العليا في معهد الاستشراق. عمل في جامعة وارسو وأحيل إلى التقاعد بدرجة أستاذ مساعد. ترجم بعض أعمال نجيب محفوظ إلى البولندية؛ بما فيها «الحرافيش» و«الكرنك»، وله ترجمات من البولندية إلى العربية.

2000

العام الذي رحل فيه الروائي البولندي الذي تناول في كتاباته موضوعات الحرب.