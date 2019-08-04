الامارات | 4 أيام بطعم العسل في «ليوا عجمان للرطب»

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أيام بطعم العسل في «ليوا عجمان للرطب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظيت فعاليات النسخة السادسة من مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل 2019، الذي نظمته دائرة التنمية السياحية بعجمان على مدى أربعة أيام، في منطقة الجرف، بإقبال آلاف الزوار الذين حرصوا على متابعة أنشطة الحدث الذي اختتم أمس.

وتضمّن المهرجان باقة من المبادرات المجتمعية، من بينها توفير خصومات لأصحاب الهمم، وتوزيع 80 كيلوغراماً من العسل مجاناً. كما تضمن مختبر تحليل جودة العسل بمشاركة بلدية دبي لفحص أنواع العسل. وفي ختام كل يوم من أيام المهرجان كشف عن أسماء الفائزين في مسابقات مزاينة الرطب والعسل والحمضيات والفواكه والطبخ الشعبي، التي وصلت قيمة جوائزها إلى نحو 420 ألف درهم.

واشتمل المهرجان على العديد من الأنشطة التي استهدفت إحياء التراث والاحتفاء بالعادات الإماراتية العريقة، في أجواء احتفالية حافلة بالمرح والفعاليات المشوقة لكل أفراد العائلة.

إضافات

من جهته، أكد مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، صالح الجزيري، أن المهرجان شهد توافد آلاف الزوار للمهرجان، بالإضافة إلى زيادة عدد المشاركين في الفعاليات والمسابقات مقارنة مع الدورات السابقة. وأضاف «مع النسخة السادسة لمهرجان ليوا للرطب والعسل، المنصة التراثية والثقافية، نسير من نجاح إلى آخر، ونؤكد أهمية هذه المحطة بما تحمله من برامج وأنشطة، تعكس أهمية ومكانة الرطب والعسل في المجتمع الإماراتي»، مشيراً إلى أن المهرجان يشهد باستمرار تزايداً لافتاً في أعداد الزوار، وإقبالاً من الجمهور على مختلف الأنشطة التي تضمنها.

ولفت الجزيري إلى أن المهرجان يهدف بشكل رئيس إلى الإسهام في إحياء التراث والاحتفاء بالتقاليد العريقة، ومنح المواطنين والمقيمين والزوار فرصة التعرف الى أهمية شجرة النخيل وقطاع الزراعة وأنواع المحاصيل الزراعية في الدولة.

إضافات جديدة

من جانبه، قال مدير قسم الفعاليات في دائرة التنمية السياحية بعجمان، سعود الجسمي، إن «النسخة السادسة من المهرجان الذي يعتبر علامة في عالم الرطب والعسل، شهدت إضافات جديدة، وفعاليات مميزة لاقت تفاعلاً من الزوار منذ اليوم الأول لانطلاقة المهرجان، ومن بين تلك الإضافات مسابقة العسل، في ظل مشاركة تجار العسل للمرة الأولى، ومسابقة الفواكه والحمضيات التي تسهم في تشجيع الإنتاج المحلي، وغيرها من البرامج التي تشهد إقبالاً من الزوار».

وشهد مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل مشاركة مختبر دبي المركزي للمرة الأولى بالتعاون مع بلدية دبي، إذ قدمَ خدمةً مجانية تتعلق بفحص أنواع العسل للمشاركين في المهرجان، وتركزت الفحوص على جودة العسل، سواء ما تعلق منها بالرطوبة وفحص السكروز والفركتوز والغلوكوز ودرجة الحموضة في العسل، وكل ما يثبت جودة العسل وفقاً لمواصفات ومعايير الجودة الإماراتية.

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مسابقة

للمرة الأولى أجريت في المهرجان، مسابقة العسل، التي توزعت إلى ثلاث فئات: أفضل عسل سائل، في اليوم الثاني من المهرجان، وأفضل عسل متبلور في اليوم الثالث، وأفضل أقراص عسل شمعية في اليوم الرابع. واعتمدت خصائص المشاركة في المسابقة بشكل عام على مدى تجانس أنواع العسل السائل والمتبلور وأقراص العسل الشمعية وخلوها من الشوائب والفقاعات الهوائية والرائحة والطعم الطبيعية، فضلاً عن مراعاة معايير النظافة العامة.

موروث

أعرب العديد من الزوار والعائلات عن إعجابهم بالفعاليات التي نظمت على هامش مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل 2019 وتنوعها، ما يعكس عمق ارتباط الأجيال الحالية بموروثها الثقافي.

فيما أكد المزارعون ومنتجو العسل رغبتهم في المشاركة بمسابقات المهرجان خلال الدورات المستقبلية.

وكان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، قد افتتح يوم الأربعاء الماضي، فعاليات الدورة السادسة من المهرجان، في مركز الإمارات للضيافة، التي استمرت حتى مساء أمس، بمشاركة واسعة من جهات حكومية وخاصة.

80

كيلوغراماً من العسل وزّعت مجاناً خلال المهرجان.

صالح الجزيري:

«المهرجان يهدف إلى الإسهام في إحياء التراث والاحتفاء بالتقاليد الإماراتية العريقة».