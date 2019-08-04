الامارات | أفراح الغفلي والكتبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الغفلي والكتبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام سيف بطي عبيد الغفلي حفل استقبال، بمناسبة زفاف نجله ثاني إلى كريمة سعيد محمد الملعاي الكتبي. حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الليسيلي للأفراح في دبي، عدد من الشخصيات والمسؤولين، وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع كبير من المهنئين والأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل مشاركة فرقة الحربية بعروض وفقرات منوعة، ابتهاجاً بهذه المناسبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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