شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية تحذّر من الاستغناء التام عن الكربوهيدرات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت خبيرة التغذية الألمانية غابرييلا كاوفمان، إن الاستغناء التام عن الكربوهيدرات من أجل إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة ينطوي على آثار جانبية تهدّد الصحة.
وأوضحت أن الكربوهيدرات تمثل مصدر الطاقة الرئيس للجسم؛ إذ يستمد الجسم طاقته من الجلوكوز الموجود في الكربوهيدرات. وفي حال الاستغناء عنها، يلجأ الجسم إلى حرق الدهون لتحويلها إلى طاقة، وهي عملية شاقة وتستغرق وقتاً طويلاً، ما يتسبب في الشعور المستمر بالتعب والإرهاق وضعف التركيز. كما أن عملية تحويل الدهون إلى طاقة تكون مصحوبة بزيادة إنتاج ما يعرف «بالأجسام الكيتونية»، ما يتسبب في انبعاث رائحة كريهة من الفم.
وبالإضافة إلى ذلك، يتسبب الاستغناء التام عن الكربوهيدرات في حرمان الجسم الألياف الغذائية المهمة لعملية الهضم، ومن ثم يعاني المرء مشكلات الهضم كآلام البطن والإمساك.
لذا شدّدت كاوفمان على أهمية احتواء النظام الغذائي على الكربوهيدرات وتناولها باعتدال، محذرة من الاستغناء التام عنها دون استشارة الطبيب.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | خبيرة تغذية تحذّر من الاستغناء التام عن الكربوهيدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.