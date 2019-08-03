أعلن محمد مليحه رئيس مسابقة "توب موديل أوورد"، لاختيار أفضل موديل، عن موعد انطلاق المُسابقة، والمُقرر أن يكون في الخامس من أكتوبر المقبل، خلال بيان صحفي.
ويترأس لجنة تحكيم المهرجان مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، وتحي حفل المهرجان الفنانة شاهيناز.
ومن المُقرر أن تستضيف مصر المسابقة، في نسختها العربية الأولى، في حين تستضيفها الإمارات العام القادم.
يذكر أن الهدف من المسابقة هو إختيار أفضل موديل للتوج رسميًا، ويمكن تقديمها كأفضل عارضه ينطبق عليها مواصفات التوب موديل.
كانت هذه تفاصيل خبر برئاسة هاني البحيري.. موعد انطلاق الموسم الأول من مسابقة "توب موديل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.