برئاسة هاني البحيري.. موعد انطلاق الموسم الأول من مسابقة "توب موديل"

أعلن محمد مليحه رئيس مسابقة "توب موديل أوورد"، لاختيار أفضل موديل، عن موعد انطلاق المُسابقة، والمُقرر أن يكون في الخامس من أكتوبر المقبل، خلال بيان صحفي.

ويترأس لجنة تحكيم المهرجان مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، وتحي حفل المهرجان الفنانة شاهيناز.

ومن المُقرر أن تستضيف مصر المسابقة، في نسختها العربية الأولى، في حين تستضيفها الإمارات العام القادم.

Advertisements

يذكر أن الهدف من المسابقة هو إختيار أفضل موديل للتوج رسميًا، ويمكن تقديمها كأفضل عارضه ينطبق عليها مواصفات التوب موديل.