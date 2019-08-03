مخبرين "تويتر" يساعدون زوجة في اكتشاف خيانة زوجها

في واقعة مثيرة للدهشة، اكتشفت زوجة خيانة زوجها عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما شاهدت صورته عاريًا مع أحد الفتيات، ويضع "إيموشن" على وجه.

بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فالمشكلة بدأت عندما نشرت فتاة تدعى "كيني" صورة لها على "تويتر" مع رجل أمامها في غرفة بأحد الفنادق، لتكتشف زوجته الصورة وتبدأ في اتهامه، لكنه أنكر وقال إن هذه الصورة قديمة.

لم تقتنع الزوجة أن الصورة قديمة وظلت تبحث لتتأكد من ذلك، فكتبت على "تويتر"، طلبت المساعدة من المستخدمين للتأكد من مدى حداثة الصورة، فبدأ رواد موقع التواصل الاجتماعي التأكد، وبدأوا في عملية التحقق كمخبرين وتكبير الصورة للحصول على أدلة، وهنا تم رصد أغلفة المجلات على الرف وراء الرجل والفتاة، وتبين أنها مجلات تعود إلى أوائل 2019.

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وكشفت مستخدمة اسم الفندق، واقترحت على الزوجة التحقق من معاملات حساب زوجها المصرفي، وإن كان دفع للفندق أم لا، فاعترفت الفتاة التي ظهرت في الصورة، وقالت إنها لم تكن تعلم أنه مرتبط.