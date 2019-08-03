"هنطلع لبنتنا جواز سفر".. القصة الكاملة لواقعة "اليوتيوبير" أحمد حسن وزوجته

عدة مقاطع فيديو تخطت الـ10 دقاق، جعلت كلًا من "اليوتيوبر" الشهير أحمد حسن، وزوجته زينب، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بل وصل الأمر لتقديم البلاغات ضدهما، بسبب ظهور طفلتهما إيلين، التي لم يتخطى عُمرها شهر، خلال مقاطعهما الأخيرة، وتعرُضها لإضاءة الكاميرات والشمس وغيرها، مما أدى لاستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين الزوجين، باستغلال طفلتهما والتربح من ورائها.

لم يمر الأمر مرور الكرام، فقدم البعض بلاغات ضدهما، بتهمة استغلال الرضيعة، كطالبين بمعاقبتهما ومنعهما من تلك التصرفات، وعلى الرغم من احتمالية عقوبة الزوجين إلا أن الثنائي قررا عدم الرد على الأمر، والاستمرار فيما يقدمونه، من مقاطع مصورة تقوم على أدق لحظاتهما مع طفلتهما.

الزوجين يستمرون في نشر المقاطع

نشر أحمد حسن، اليوم مقطع فيديو جديد، بصحبة زوجته وطفلتهما، خلال طريقهما للصحة، كي يطعموا الطفلة، ويستخرجون شهادة ميلادها، وقالت زينب خلال المقطع: "أخيرًا هنستلم شهادة ميلادها، عشان أحمد هيطلعلها جواز السفر، لأنه واعدنا بجولة سياحية برة مصر، وكنا مستنين إيلين".

واقترب المقطع لنصف مليون مُشاهدة فور نشره على قناتهما الخاصة، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتفاعل العديد من المتابعين على الفيديو، بين المؤيد لمقاطع الثنائي، وبين المنتقدين.

مدير "نجدة الطفل": هنحولهم للتحقيق

من جانبه قال صبري عثمان مدير عام خط نجدة الطفل بالمركز القومي للطفولة والأمومة، إن البلاغ المقدم من المجلس القومي للطفولة والأمومة في واقعة "اليوتيوبر" أحمد حسن وزوجته زينب، بتهمة الإساءة لطفلتهما وتعريضها للخطر، تمت إحالته بالفعل من مكتب النائب العام إلى مكتب نيابة جنوب القاهرة الكلية.

وأوضح "عثمان" في تصريحه لـ"هن"، أن تحويل البلاغ لنيابة جنوب القاهرة للتحقيق في الواقعة قضائيا، وهو ما يعني استجواب والدي الطفلة ومواجهتهما بما ورد في بلاغ المجلس القومي للطفولة والأمومة.

من هو أحمد حسن وزوجته زينب؟

أحمد حسن وزوجته زينب هما "يوتيوبر" شهيران، أول أطفالهما هي إيلين، والتي ينشران لها مقاطع مصورة باستمرار على موقع "يوتيوب"، حظت بملايين المشاهدات، وهو ما جعلهما يجنيان أموالا طائلة، ومن بين تلك الفيديوهات أول "فوتوسيشن"، وأول خروجة لها، وهو ما اعتبره البعض استغلالا للطفلة، وقدموا ضد الأبوين بلاغات للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

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فيديوهات ذهبت بهما للتحقيق

لقطات مصورة من داخل غُرفة الولادة، كانت أول مقاطع الثنائي، التي أعلنوا فيها انضمام طفاتهما الرضيعة لمقاطعهما المصورة، فلم ينتهي الأمر عند لقطة أو لقطتين للظهور الأول للطفلة، بل تعدى لتصويرها أثناء الرضاعة، والنوم، بل والبكاء، دون النظر لخطورة الأمر أو أضراره الجانبية على صحة المولودة.

كان هدفهما الأول والأخير، انتشار المقاطع، وتحقيق أعلى نسبة مُشاهدة لها، بحسب قولهما ببداية كُل مقطع: "متنسوش تعملوا لايك وشير".

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السوشيال ميديا تثور ضد أحمد حسن وزينب

مئات التعليقات والمنشورات الغاضبة من طريقة تعامل الزوجين مع الرضيعة، وسط عشرات من الـ"كوميكس" الساخرة من أسلوبهما مع الطفلة، ومن أبرز التعليقات: "أنا مش مصدقة إن في ناس كده في الدنيا والله.. ربنا يهديلهم حالهم"، و"مرضى الشهرة"، و"البنت واضح إن عندها الصفرا، وكمان بترضع غلط، حرام عليكم بجد"، و"دول أب وأم مش طبيعيين، وهو بيتعامل مع بنته بعنف.. عشان يشتهر يخرب بيتك ربنا هيحرمك منها والله".

تقديم بلاغات ضد أحمد حسن وزينب

أكد سمير الألفي، مسؤول المكتب الإعلامي بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن"، تجاوز عدد البلاغات والشكاوى ضد أحمد حسن وزوجته 60 بلاغا وشكوى، حتى صباح اليوم، مضيفا أنه إذا ثَبت تربحه من خلال ظهور ابنته في مقاطع الفيديو، فإن ذلك يعد جريمة منصوص عليها في الدستور وقانون الطفل، وتصل عقوباتها إلى 5 سنوات.

"الأمومة والطفولة" بصدد إصدار بيان رسمي، يتضمن تفاصيل قانونية حول المواد المصورة لـ"إيلين"، وفقا لما ذكره "الألفي".

كم يجني أحمد حسن من فيديوهاته؟

على موقع "سوشيال بليد"، تستطع بسهولة حساب ما يجنيه أحمد حسن، من نشره فيديوهات على "يوتيوب"، عبر قناته الخاصة، والتي وصلت آخر 30 يوما إلى ما يعادل 430 ألفا و800 دولار، وهو بالمصري حوالي 7 ملايين و323 ألفا و600 جنيه.

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