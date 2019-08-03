بعد الأربعين.. تألقي على طريقة نجمات هوليوود

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

الظهور بشكل متألق يتطلب الكثير من العمل، والممثلة مارجوت (29 عاماً) استطاعت تحقيق ذلك، وهي ليست استثناء، فالنجمة الأسترالية لديها فريق من المصممين وفناني المكياج لمساعدتها على أن تبدو مشرقة، وهي تروّج لفيلمها الجديد، بحسب ما نقل موقع "24 الإماراتي" عن صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ولكن هل تستطيع أم تبلغ من العمر 43 عاماً، ولديها طفلان، وخطوط أسفل عينيها، ونهج منخفض في العناية الشخصية أن تحاكي مظهر مارغوت؟

-قناع الذهب لبشرة متألقة

فنانة مكياج الخاصة بمارجوت هي باتي دوبروف - من بين زبائنها نجوم هوليود ناتالي بورتمان وبريانكا شوبرا - وشاركت مع مارجوت للمرة الأولى في ظهورها على السجادة الحمراء في عرض أفلامها العالمية.

تقول باتي "بصرف النظر عن المدة التي أقضيها مع عميلة، فإن نصف الوقت يذهب في تحضير بشرتها. الجلد هو كل شيء، وأعني كل شيء، وسأمضي وقتاً أطول على التحضير من وضع المكياج. إذا كان الجلد لا يبدو رائعاً، فلن تحصل على نتيجة رائعة".

وبعد تنظيف البشرة بمنظف مناسب يوصي به طبيب مختص، تستخدم باتي قناعاً خاصاً من الذهب عيار 24 قيراط والهيدروجيل والورد، للحصول على بشرة متألقة.

-مكياج بألوان الغروب

ظهرت مارجرت بمظهر جذاب من خلال استخدام ألوان غروب الشمس، عبر خليط من البرتقالي والوردي والأحمر والأرجواني.

وتقوم باتي بتهيئة وجه العميلة باستخدام كريم أساس مستعينة بأصابعها واسفنجة رطبة وفرشاة تلميع، مع التركيز على الوجنتين بلمسة ساحرة خفيفة، وتطبق قاعدة: كلما كان المكياج أقل كلما كان أفضل.

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-نمط الستينات للشعر

تقول مارجوت إن شعرها واحد من أكبر ضحايا الضغوطات التي تتعرض لها. "شعري هش للغاية بسبب كل الأشياء التي يمر بها".

وأثناء تنقلها، تحتفظ دائمًا بزجاجة من الشامبو الجاف، لكن مظهر شعرها هو من عمل المصمم الأمريكي برايس سكارليت، والذي قام بإنشاء نموذج قبل اتخاذ قرار بشأن التسريحة، على سبيل المثال، صور زيارة شارون تيت عام 1968 لمهرجان كان السينمائي لإعادة إنعاش موديلات أواخر الستينيات.

ويقول برايس: "ما أحبه في أسلوب مارجوت هو أنها تبدو وكأنها في منطقة البحر الكاريبي منذ ثلاثة أشهر واكتسب شعرها هذا اللون بشكل طبيعي. إنه طبيعي ومريح".

ومن الواضح أن الخبراء يصفون نمط شعر مارجوت بأنه منحني وليس مموج، وهو ما يمنحها هذا المظهر الساحر.

-تصميم ثوب مثير

يُعد ثوب مارجوت جزءاً من مجموعة أوسكار دي لا رنتا الخريفية لعام 2019، مع ظلال برتقالية رائعة.

وارتدت مارجوت أقراطاً من شانيل وحقيبة يدها من إدي باركر وصندلها الذهبي من تابيثا سيمونز، واستكملت مظهرها مع وشاح ملفوف مستوحى أيضاً من أواخر الستينيات.

نظام غذائي طبيعي

تتمتع مارجوت بنظام غذائي "طبيعي" إلى حد ما، ومجموعة طعامها الرئيسية مؤلفة من الشوكولاتة والفطائر والبطاطا المقلية. وعند الاستعداد للظهور على الشاشة، تتمسك بنظام غذائي غني بالبروتين، مع عصيدة وعصير أخضر على الفطور.