احترس من الضغوط النفسية.. تهددك باضطراب ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبدالناصر:

يعتقد البعض أن السبب الرئيسي وراء اضطراب ضغط الدم، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، هو اتباع بعض الممارسات الخاطئة عند تناول الوجبات، مع العلم أن التعرض المستمر للضغوط النفسية، مثل القلق، والتوتر، والخوف، قد يتسبب في الإصابة بهذا المرض المزمن.

يقول الدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب بمعهد القلب القومي، إن الضغوط النفسية تتسبب في زيادة إفراز هرمون الأدرينالين في الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

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