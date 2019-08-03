بالأسعار والأماكن.. تعرف على شروط وفوائد كرة اليد لصحة طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

يعاني بعض الأطفال من فرط الحركة نتيجة النشاط الذائد، الأمر الذي يجب أن يستغله الأهل في تعليم طفلهم ممارسة الألعاب الرياضية لتفريغ طاقتهم الهائلة، ومنها كرة اليد.

يستعرض لكم الكابتن محمد النمر، المدير الفني لأحدى فرق كرة اليد، شروط الالتحاق بلعبة كرة اليد، وفوائدها العديدة على صحة طفلك النفسية والجسدية.

-أبرز الفوائد النفسية والجسدية للعبة كرة اليد

1-تقوية عضلات القلب، إذ أن الركض بشكل سريع لمدة 60 دقيقة يحسن من عضلات القلب.

2-تحسن الحالة النفسية للاعب، فالقفز الي الأعلى عكس الجاذبية يزيد من الطاقة الإيجابية في الجسم.

3-تعمل الحركة المستمرة على تنظيم وتقوية الجهاز التنفسي.

4-تعمل كرة اليد علي التوازن بين الجسم واليد واستقبال سريع لردود الفعل.

5-تساعد على تعزيز الثقة بالنفس، وزيادة قدرة الطفل على تحقيق أهدافه.

6-تجعل الطفل قوي وشجاع وغير متردد في قراراته.

-الشروط الالتحاق لرياضة كرة اليد:

1-يبدأ تدريب الأطفال في هذه اللعبة من سن 4 لأطفال أو سن 6 للناشئين.

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2-يجب أن يكون جسم الطفل خالي تماماً من العيوب الجسدية والبدنية مثل تقوس الظهر.

3-يجب ألا يعاني من أي أمراض مزمنة مثل القلب والسكر.

أبرز أكاديميات تعليم كرة اليد للأطفال:

-أكاديمية عواض لكرة اليد:

تعمل على تأهيل الأطفال حتى سن 14 عام عند نهاية سن الناشئين، ويبلغ سعر تدريب الطفل 300 جنيه مقابل حصتين اسبوعياً.

العنوان: نادي الجزيرة بجوار برج القاهرة.

أكادمية Champion Academy for Handball:

أكاديمية متخصصة في كرة اليد فقط، ومسجلة في الاتحاد المصري لكرة اليد، وتعتبر أول أكاديمية تقوم بتكوين فرق في جميع المراحل العمرية وتشارك في البطولات المحلية والدولية، ويبدأ سعرها بـ 600 جنيه مقابل حصتين أسبوعياً في التدريبات.

العنوان: المدرسة البريطانية في مدينتي

أكاديمية كرة اليد باتحاد الشرطة الرياضي:

هي اكاديمية تمنح الطلاب التقدم بالبطولات المحلية ثم الدولية، وتقبل الأطفال من 4 إلى 8 سنوات.

العنوان: نادي الشرطة في مدينة نصر