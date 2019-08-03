لمرضى السكري.. دليلك للوقاية من الجفاف في فصل الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:
غالبًا ما يعاني مرضى السكري من جفاف الجلد، خاصةً في فصل الصيف، نتيجة اضطراب مستويات السكر بالدم، الذي يتسبب في فقدان نسبة كبيرة من المياه عن طريق كثرة التبول، الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بالرغبة في حكة الجلد.
يقول الدكتور طارق البشلاوي، استشاري الباطنة والكلى بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، إن ارتفاع نسبة السكر بالدم يتسبب في فقدان مرضى السكري لكميات كبيرة من المياه عن طريق كثرة التبول، لضبط مستوى الجلوكوز بالجسم، ما يؤدي إلى الإصابة بالجفاف والشعور الشديد بالعطش.
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