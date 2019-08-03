فيديو.. ملك تايلاند يعقد قرانه على عشيقته بحضور زوجته

حفل زفاف أسطوري لعشيقته، أقامه ملك تايلاند ماها فاغيرالونغكورن، بحضور زوجته الملكة، وذلك في مشهد غريب تحولت فيه العشيقة إلى قرينة ملكية، وفقا لـ"روسيا اليوم".

ويأتي ذلك عقب اعتراف الملكية الحديثة في البلاد بتعدد الزوجات، الأمر الذي لاحقه اتمام حفل زفاف ملك تايلاند البالغ من العمر 66 عاما، جاعلا من عشيقته زوجة ملكية نبيلة، في حضور زوجته الملكة سوثيدا فاغيرونغكورن نا أيوديا، التي جلست بجواره أثناء حفل الزفاف.

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وعن زوجة الملك الجديدة، فهي سنينات ونغفاغيرأباكدي البالغة من العمر 34 عاما، والتي كانت تعمل ممرضة وحارسة في الجيش.

وقد تزوج ملك تايلاند أربع مرات، وأقدم على هذه الخطوة علنا بعد اعتراف المملكة بتعدد الزوجات، وتعتبر تلك المرة الأولى منذ عام 1932، حيث كانت المرة الأخيرة التي يعطى فيها لقب الزوجة الملكية النبيلة في العام 1921، بعدما اكتفى الملوك الأربعة السابقون بزوجة واحدة ما عدا الملك راما الثامن الذي لم يتزوج أبدا في العلن.