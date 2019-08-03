أكلت شعرها لمدة 6 سنوات.. استئصال جزء من معدة طفلة تعاني من متلازمة "رابونزل"

حالة طبية نادرة صادفت أطباء صينيين بعدما عثروا على كتل شعر داخل بطن طفلة (8 سنوات)، حيث اعتادت لمدة 6 سنوات على تناول شعرها.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن كتلة الشعر التي ابتلعتها الطفلة، كادت تملأ معدتها، حيث اضطر الأطباء إلى استئصال جزء منها، في جراحة استغرقت 4 ساعات لاستخراج الشعر بالكامل.

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وتعاني الطفلة من متلازمة "رابونزل"، كما ذكر الأطباء، وهى حالة نادرة تدفع المصاب بها إلى ابتلاع الشعر، وبالتالي تتكتل كرات الشعر داخل جهازها الهضمي.

وأشارت والدة الطفلة إلى أن ابنتها بدأت في قطع شعرها، وتناوله كطعام، عندما كانت في عمر عامين فقط، ثم بدأت تستهلك المزيد من الشعر، حتى أنها كانت تسحب شعر والدتها وتتناوله أيضا.

وأضافت الأم أنها لم تهتم كثيرا بالمسألة، ولم تكن تتوقع أن تتسبب عادة طفلتها في مشكلة كبيرة، خاصة أن الصغيرة كانت تتقيأ الشعر بشكل مستمر، ولكن ما جعلها تُقدم على نقل ابنتها إلى المستشفى، أنها لم تزن سوى 15 كيلو جرامًا فقط، في حين أن متوسط وزن الأطفال في عمرها 25 كيلو جرام.