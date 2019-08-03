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خضعت الفنانة غادة عادل إلى جلسة تصوير جديدة، بعدسة مصور المشاهير خالد فضة.
وظهرت غادة عادل خلال الجلسة، بإطلالة صيفية شبابية، خلال تواجدها أمام إحدى الشواطئ.
وارتدت الفنانة "هوت شورت" أزرق اللون، مع كارديجان فاتح اللون، موديل "هاف ستوميك" كشف عن بطنها، وله فتحة من جهة الصدر، مع حذاء أبيض رياضي.
كما ظهرت بـ"شعر ويفي" طويل، باللون البُني، مع مكياج نهاري بسيط.
الفنانة شاركت جزءًا آخر من صورها خلال الجلسة، عبر حسابها على "إنستجرام"، بإطلالة ثانية، حيث ظهرت خلالها بالـ"هوت شورت" ذاته، ولكن الاختلاف فيها أنها ارتدت "بليزر أبيض، وسترة لامعة أسفله".
وتفاعل العديد من المتابعين مع الصورة إذ حصدت نحو 35 ألف تسجيل إعجاب.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عادل، فيلم "كازابلانكا"، الذي عُرض خلال موسم عيد الفطر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ هوت شورت.. غادة عادل تتألق بـ إطلالتين في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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