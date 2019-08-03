"نوال" تطلب الطلاق: "بيوديني أصيف في شرم وصحابي بيروحوا الساحل"

"زوجي بيوديني أصيف في شرم الشيخ وهو بالنسبة لي مصيف معفن وبيئة وصحابي بيرحوا مصايف في الساحل الشمالي والخارج وفوق كل ده بصباص وعينه زايغة بيبص للستات والبنات ومبيراعيش شعوري"، هكذا لخصت "نوال. ح" 22 عاما أسبابها لطلب الطلاق من زوجها "حاتم. ك" 23 سنة، بعد زواج دام عام أما مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة في بنها.

قالت "نوال": "تزوجت زوجي منذ عام تقريبا ولكنه لم يصون عشرتي ولا حبي وخلال هذا العام حدثت بيننا مشاكل كثيرة بسبب بخله كما أنه بصباص ويحاول إقامة العلاقات مع السيدات".

وأضافت: "ده يوديني أصيف في شرم الشيخ وهي مشتى أصلا ده مصيف معفن وبيئة وأنا أصحابي كلهم بيروحوا الساحل الشمالي وهو بالنسبة لي مصيف كلاس يليق بيا وبمستوايا".

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واستكملت: "لما بنكون متخاصمين بيشتري أكل لنفسه وبيسبني جعانة ولا كانة شايفني".

وقالت: "قررت اتطلق منه بعد رفضه تطليقي لرفض والدي التنازل عن مؤخر الصداق الكبير المكتوب في عقد الزواج بحجه أنه ليس معه فلوس والمؤخر المكتوب كبير جدا".