في أسبوع.. نرمين الفقي تساند هالة صدقي في وفاة والدتها وتتغيب عن عزاء الفيشاوي

بأزياء سوداء فضفاضة، قدمت الفنانة نرمين الفقي، واجب العزاء في وفاة والدة الفنانة هالة صدقي، الذي انعقد مساء أمس في قاعة البابا شنودة الثالث بكنسية العذراء مريم بالمرعشلي، بعد تغيبها عن عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي يوم الجمعة الماضي في مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر.

ومكثت "الفقي" لما يزيد عن ساعة كاملة في القاعة، لتعزية "صدقي"، التي انهارت من البكاء خلال استقبال صديقتها في العزاء.

Advertisements

ويرجع تغيب "نرمين" عن حضور عزاء "فيشاوي"، الذي تجمعها به علاقة صداقة، وشاركا سويا في العديد من الأعمال الدرامية، لتواجدها في اليونان وقت الوفاة، وعدم تمكنها من التواجد في مصر، وفقا لما ذكرته عبر حسابها على "إنستجرام".

وتلقت الفنانة سؤال من إحدى متابعيها عبر "إنستجرام"، منذ 5 أيام، تضمن: "ليه معتزتيش عيلة الفيشاوي"، لترد عليه: "لأني للأسف في الخارج، قبل معرفتي الخبر الحزين، الله يرحمه ويغفر له، لإنه من أجمل الأصدقاء، اللي للأسف بقوا عملة نادرة"، وذلك عقب نشرها صورة بإطلالة كاجوال صيفية زرقاء اللون، خلال تنزها باليونان.

يذكر أن نرمين الفقي نعت فاروق الفيشاوي عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ودعت إليه بالرحمة والمغفرة.