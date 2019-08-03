ازاي تحمي نفسك من أمراض حمامات السباحة وأشعة الشمس..هاني الناظر يوجه النصائح

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن الكلور في حمامات السباحة يقتل الأمراض، ولكن سلوكيات البعض عند الخروج منها حمامات التي تؤدي إلى نقل الأمراض.

وأضاف هاني الناظر، خلال لقاء مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على برنامج "dmc"، اليوم السبت، أن الخروج من حمام السباحة والسير مباشرة دون لبس شيء في القدمين (حافيا) يؤدي إلى ظهور الفطريات بين أصابع القدم أو استخدام منشفة من أشخاص آخرين تؤدي لنقل أمراض كثيرة.

وأشار أستاذ الأمراض الجلدية، إلى أن البكتيريا والفيروسات من أكثر الأمراض الشائعة التي تصيب الأشخاص عن طريق حمامات السباحة.

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وأكد أن الكلور قد يؤثر على شعر السيدات والفتيات، ناصحا بدهان الشعر بـ"زيت اللوز الحلو" قبل النزول لحمامات السباحة، حيث يُكوِّن طبقة عازلة على الشعر، لحمايته من تأثير الكلور أو مياه البحر.

وأوضح "الناظر" أن الجلد والبشرة من أكثر المناطق تأثرا بأجواء المصيف، لافتا إلى أن نسبة الكلور العالية والمياه المالحة تؤدي إلى التهابات في البشرة، ناصحا باستخدام الشمسية، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة فاتحة اللون، واستخدام كريمات حماية الشمس.