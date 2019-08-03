بعد "ماتعيشي عيشة أهلك".. معلومات عن الفنانة ناهد السباعي

"حد يقول لناهد السباعي تعيش عيشة أهلها لإنها عمرها ماهتبقى جينيفر لوبيز وبطلي تقليد بقي"، تعليق قالته فتاة تدعى "راندا"، إحدى متابعات الفنانة ناهد السباعي على إحدى الصور التي قامت الفنانة بنشرها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ليدخلا في مشادات كلامية.

وعلقت الفنانة على كلام المتابعة، وأخذت توضح لها حقيقة نسبها وأصلها العائلي باعتبارها واحدةً من أبناء عائلة الفنان الراحل فريد شوقي، قائلةً: "طيب يا رندا أحب اعرفك مين أهلي اللي إنت عايزاني أعيش عيشتهم اللي هما أكبر من جينفر لوبيز بكتير".

ويقدم "هُن" معلومات عن الفنانة ناهد السباعي في السطور التالية.

- ولدت في 25 مايو 1987، وتبلغ من العمر 32 عامًا.

- حفيدة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان.

- والدتها هي المنتجة ناهد فريد شوقي، وخالتها الممثلة رانيا فريد شوقي.

- والدها مدحت السباعي، كاتب صحفي ومخرج.

- جدها الفنان محمد فوزي شقيق الفنانة هدى سلطان.

- جدها من والدها عبدالمنعم السباعي، وهو أحد الضباط الأحرار، ومؤلف أغنية "أروح لمين"، التي قامت بغنائها كوكب الشرق أم كلثوم، ومؤلف فيلم "إسماعيل ياسين في الجيش"، ورئيس ومشرف على الإذاعة والتلفزيون.

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- والدتها منتجة الكثير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية مثل مسلسل"لن أعيش في جلباب أبي"، ومسلسل "حديث الصباح والمساء".

- شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، فقامت ببطولة مسلسل"هبة رجل الغراب"، في موسمه الثالث.

- شاركت في فيلم عالمي بعنوان "بعد الموقعة" وفاز في مهرجان كان عام 2012.

- شاركت في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة بين الكوميديا، أو التي ناقشت من خلالها قضايا مجتمعية منها "678"، "ذات"، "هبة رجل الغراب"، و"إكس لارج".

- في عام 2018، قررت ترك زوجها محمد عبده، في يوم الزفاف ولم تعلق على هذا الأمر سوى بعدها بمدة، وقالت إنها لم ترتاح لتلك الزيجة، نافية أن يكون قد حدث أي مشادات بينها وبين زوجها.

- شاركت مع الفنان حسن الرداد، في رمضان، بمسلسل الزوجة 18، برفقة هيدي كرم، ومجموعة من الفنانات.

- قدمت فيلم "جريمة الإيموبيليا"، وشاركها بطولته هاني عادل وطارق عبد العزيز.

- تم اختيارها ضمن اللجنة المنظمة لمهرجان "سوسة" السينمائي الدولي في دورته الـ61.