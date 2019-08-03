استشاري علاقات أسرية تكشف عن تأثير توتر الزوجين على الأطفال

قالت أميرة ألبير، استشاري العلاقات الأسرية، إن منظومة الزواج، أكثر عمقا من الفكرة التي صدَّرها الآباء لأولادهم من مفاهيم خاطئة عنه، مشيرة إلى أنه عند نشأة الأطفال فى جو يسوده المشاكل بين الطرفين، يتم ترسيخ فكرة سيئة لدى الأولاد عن الزواج، فيصبح الزواج مرفوضا لديهم.

وأشارت أميرة ألبير، خلال لقائها مع الإعلامية جاسمين طه، في برنامج السفيرة عزيزة على شاشة قناة "Dmc"، إلى ضرورة مراعاة سن وإدراك الأطفال للتدخل في حل المشاكل بين الطرفين، موضحة أنه يمكن مشاركة الطفل في أشياء بسيطة مثل المشاكل المادية، عن طريق تأجيل احتياج الطفل، ويمكن مشاركة الطفل أيضا، عند قدرته على تقبل المشكلة، ووضع حلول لها.

وأوضحت استشاري العلاقات الأسرية، أن فكرة الطفل عن الزواج تتكون لديه من خلال رؤية التعامل بين الزوجين، وتقدير كل طرف للآخر، والقدرة على التعامل مع المشاكل بشكل سليم، وأنه يجب ترسيخ فكرة احترام الرجل للمرأة لدى الطفل منذ الصغر، وعدم التقليل منها، ولا بد من زرع ثقافة "البنت زي الولد.. مش كمالة عدد"، في نفس الأطفال الذكور، حتى يتربوا على احترام المرأة.

وأكدت استشاري العلاقات الأسرية، ضرورة تربية البنت على احترامها وتقديرها للرجل، وعدم الضغط عليه.