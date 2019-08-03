منها البصل..7 أطعمة تمنح بشرتك الجاذبية والنضارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – سمية عبد الهادي

مع اقتراب العيد تلجأ الكثير من النساء إلى استخدام العديد من مستحضرات التجميل، للحصول على بشرة خالية من العيوب، ولكن تبعا لارتفاع أسعارها واحتوائها على العديد من المواد الكيميائية التي تضر بالجلد، يفضل أن تعتمد المرأة على بعض الأطعمة للحصول على بشرة نضرة وصحية

يستعرض لكم الدكتور، إبراهيم إسماعيل، خبير التغذية، أبرز الأطعمة التي تزيد من جمال وحيوية البشرة

يوجد العديد من الأطعمة التي تمنح المرأة بشرة مشرقة وحيوية، ومع اقتراب العيد يفضل أن تعتمد المرأة عليها للتخلص من مشاكل البشرة خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لتصريحات الدكتور إبراهيم إسماعيل، خبير التغذية، لـ "الخليج 365" هناك عددا من الأطعمة التي يمكن للمرأة الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة للحصول على بشرة خالية من العيوب، وذلك في النقاط التالية.

- المشمش

تحتوي هذه الفاكهة على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين "C"، الذي يعرف بتأثيره الجيد على البشرة، إذ يعمل على بتفتيح البشرة وتعزيز نضارتها.

- الفلفل الحلو

يحتوي على مضادات أكسدة، تحمى البشرة من تأثير أشعة الشمس، والذي ينتج عنها بقع داكنة على البشرة، كما يحتوي على فيتامين "C" الذي يزيد من نضارتها ونعومتها.

- الأفوكادو

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تعمل هذه الفاكهة على تعزيز صحة البشرة لاحتوائها على مضادات أكسدة تحافظ على البشرة من أشعة الشمس الضارة، كما يحتوي على عنصر البوتاسيوم الذي يحافظ على السوائل داخل الجسم، ويعمل كمرطب قوى لبشرتك.

- البيض

يحتوي على فيتامين "A" الذي يعزز من نضارة البشرة، كما يعالج انتفاخ منطقة محيط العين، لذلك يفضل الانتظام في تناول البيض خلال الفترة المقبلة للحفاظ على صحة البشرة.

- الخيار

يحتوي على نسبة عالية من الماء وهو ما يساعد على ترطيب البشرة بشكل كبير.

- الخضروات الورقية

تفيد هذه الأطعمة في تعزيز صحة البشرة سريعا، لاحتوائها على العديد من المعادن مثل البوتاسيوم والفيتامينات كفيتامين "A" و "C"، اللذان يعملان على تعزيز صحة البشرة ومنحها النضارة، كما يعملان على تفتيح البشرة.

- البصل

يحتوي على العدد من الفيتامينات التي تحتاجها بشرتك، يساعد على زيادة أنتاج مادة الكولاجين، كما يحتوي على نسبة عالية من فيتامين "C" الذي يفيد في حل مشاكل البشرة ويعمل على تغذيتها.