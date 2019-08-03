بعد حكم حبسها.. جوهرة: "نراكم قريبًا في القاهرة"

أعلنت الراقصة الروسية جوهرة عودتها للقاهرة قريبًا، عقب قضيتها الأخيرة التي حكم فيها عليها بالحبس لمدة عام، بتهمة التحريض على الفسق.

ونشرت الراقصة مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي ترقص على إحدى الأغنيات الشعبية.

وتألقت الراقصة ببدلة رقص من قطعتين، باللون الموف الفاتح، مٌزينة بالورود الملونة من الخصر، مع إكسسوارات "سيلفر" لامعة، كما اعتمدت على الشعر المنسدل كعادتها.

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وعلقت: "القاهرة!.. نراكم قريبا".

تحقيق مع الراقصة بسبب تًهمة قديمة

وبعد مرور ما يقرب من سنة ونصف على واقعة القبض على الراقصة جوهرة، أصدرت محكمة الجيزة في أبريل الماضي، حكما بالحبس لمدة عام، ونسبت المحكمة للراقصة عدة اتهامات، من بينها التحريض على الفسق، والفجور وإثارة الغرائز الجنسية للجمهور.

وقالت الراقصة الروسية في التحقيقات التي جرت في سرايا نيابة الجيزة عندما استعانت النيابة بمترجم، إنها لم تكن تعلم أن ارتدائها لتلك الملابس يعد تحريض على الفسق، موضحة أن ما نسب إليها من اتهامات تجهله تماما، ولا تعرف سبب القبض عليها.