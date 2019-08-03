مدير "نجدة الطفل": تحويل أحمد حسن وزوجته للنيابة لاستجوابهما

قال صبري عثمان مدير عام خط نجدة الطفل بالمركز القومي للطفولة والأمومة، إن البلاغ المقدم من المجلس القومي للطفولة والأمومة في واقعة "اليوتيوبر" أحمد حسن وزوجته زينب، بتهمة الإساءة لطفلتهما وتعريضها للخطر، تمت إحالته بالفعل من مكتب النائب العام إلى مكتب نيابة جنوب القاهرة الكلية.

وأوضح "عثمان" في تصريحه لـ"هن"، أن تحويل البلاغ لنيابة جنوب القاهرة للتحقيق في الواقعة قضائيا، وهو ما يعني استجواب والدي الطفلة ومواجهتهما بما ورد في بلاغ المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وكان صبري عثمان أوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الجمعة في مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، عبر شاشة "mbc مصر"، وجود مادة في قانون العقوبات تجرم الاستغلال الجنسي والتجاري والاقتصادي للطفل، وتعتبرها جناية إذا ما ثبت ذلك، حيث تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، قائلا: "سنقدم تقريرًا بشأن الأضرار التي تعرضت لها الطفلة".