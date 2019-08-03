"حوشي اللحمة للعيد".. الفطار مكرونة وايت صوص وشوربة بروكلي بالعشر الأوئل من ذي الحجة

تعد العشر الأوائل من ذي الحجة من الأيام المباركة التي يتضاعف فيها الأجر وتغفر فيها السيئات، وشهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها خير أيام الدنيا، وصيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة من الأمور التي يحرص عليها الكثير من المسلمين، والتي لها فضائل كثيرة لا تعد ولا تحصى.

وتحاول ربات البيوت الإبتعاد في تلك الفترة عن إعداد الأطعمة التي يكثر بها اللحوم، نظرًا لقيامهم بتناولها خلال عيد الأضحى، ويقدم "هُن" منيو الإفطار في العشرة الأوائل بعيدًا عن اللحوم.

مكرونة وايت صوص

المكونات

500 جرام مكرونة من أي نوع.

كوب من الفطر الطازج المقطع إلى شرائح أو المعلب بعد غسله بالماء والخل وتصفيته.

ملعقتين من الشيدر المبشور.

بقدونس مفروم.

نصف ملعقة من كل من الملح والفلفل.

الكمون.

السماق.

والقرفة والزنجبيل.

2 ملعقة زيت.

2 ملعقة زبد.

2 ملعقة دقيق.

2 كوب حليب.

طريقة التحضير

- اسلقي المكرونة في ماء غزير وملعقة ملح وملعقة زيت، شوحي البصل ثم الثوم ثم المشروم أو الجمبري في وعاء آخر.

- ضعي الزبد مع الدقيق وشوحي الدقيق جيدًا باستمرار على نار متوسطة، حتى يصبح لون الدقيق ذهبيًا.

- أضيفي الحليب أو الكريمة وقلبي حتى يصل للسمك المطلوب، فيجب أن يكون السمك أقل من البشاميل.

- أضيفي المكرونة ثم البصل والمشروم، وقلبي جيدًا ثم قدميها ساخنة بعد تزيينها بمبشور الشيدر والبقدونس المفروم.

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- يمكنك الاكتفاء بالصوص والجبن واستبعاد الدجاج والمشروم.

الشوربة

شوربة البروكلي بالكريمة

المكونات

بروكلي.

جزر مبشور.

بصل مفروم.

ثوم مفروم.

زبدة.

زيت زيتون.

ملعقة من دقيق.

مرق لحم.

ربع ملعقة جوزة الطيب.

ملح.

فلفل أسود.

كوب من الكريمة أو القشدة.

طريقة التحضير

- في وعاء تحضير الشوربة، ضعي ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة الزبدة، وقلبي البصل والثوم فيهما، وأضيفي الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب.

- أضيفي البروكلي المغسول إلى الوعاء، ثم أضيفي الجزر المبشور.

- اسكبي ملعقة من الدقيق على المكونات، ثم أضيفي الماء الساخن أو الشوربة واتركيها حتى تغلي.

- بعد غليان الشوربة، قومي بضربها بالمضرب الكهربائي أو في الخلاط ثم أعيديها إلى الوعاء.

- أضيفي الكريمة أو القشدة إلى الشوربة لتحصلين على قوام كريمي، ويمكن أيضًا أن تتناوليها خضراء بدون الكريمة إذا كنتِ تتبعين نظام "دايت" معين.