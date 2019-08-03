"بوكس عيد الأضحى" هذا العام.. من 20 لـ450 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

يهتم الكثير بتقديم الهدايا للأحباء في المناسبات والأعياد، ومن أبرز الهدايا التي أصبحت شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي "بوكس العيد"، والذي يحتوي على بعض أنواع الشكولاتة ودمية على شكل خروف بجانب العيدية النقدية.

تستعرض لكم، مصممة الهدايا والإكسسورات، خلود نابيت، أسعار وأشكال مختلفة لـ"بوكس عيد الأضحى"، الذي يتكون من دمية على شكل خروف العيد، وأنواع مختلفة من الشكولاتة، والعطور والورد، وعيدية نقدية جديدة.

يتراوح سعر البوكس الخشبي من 90 إلي 140 جنية، بينما يبلغ سعر البوكس المصنوع من الكرتون من 60 إلي 90 جنيه، وفي الحالتين يكون البوكس مطرز بنقوش مختلفة علي هيئة خروف العيد.

ويمكن اختيار نوع الحلوى التي توضع في البوكس والتي غالبًا ما تتكون من الشكولاتة، أو الدونات، أو الكب كيك، ويختلف سعرها حسب النوع.

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وقالت خلود، إن لفات العيدية تخلف أشكالها وأنواعها بين الشريط السولفان، أو لف النقود الجديدة حول الشكولاتة، وكل هذه الطرق غير مكلفة بالمرة.

ويتراوح سعر دمية الخروف التي تعتبر من الأشياء الأساسية في بوكس عيد الأضحى من 60 إلى 120 جنيه حسب حجمها، ويمكن أن تقدم دمية خروف على هيئة بالون يبدأ سعره من 30 الي 50 جنيه علي حسب شكله وحجمه.

وأوضحت خلود" يمكن اختيار باقات الورود الطبيعية داخل البوكس والتي تتراوح أسعارها بين 3 الي 40 جنيه للوردة الواحدة، وعن المدليات فتوجد بعض المدليات الخشبية التي يبرز وينقش عليها خروف العيد والتي تتراوح أسعارها بين 20 الي 60 حسب الحجم"

وتابعت " تستطيع تقديم بوكس عيد الأضحى حسب الحالة المادية الخاصة بك، فعلى سبيل المثال يمكنك اختيار خروف العيد من البالون مع قطعة من الدونتس وباقة من الورد بسعر 65 جنيه.