تحذيرات لـ"الدلو" ونصائح لـ"القوس".. الأبراج تخبرك عن وضعك الصحي في أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

إذا كنت ممن يهتمون بالفلك خاصة على الصعيد الصحي، فيمكن للأبراج أن تخبرك عن طريقة العناية الصحيحة بصحتك، والمواعيد المناسبة لممارسة التمارين الرياضية، وأفضل الحميات الغذائية الأنسب لكل برج خلال شهر أغسطس، حسبما جاء على بموقع " horoscope" المعني بعلم الفلك والأبراج:

الحمل:

تمر بفترة من الاسترخاء والهدوء النفسي خلال الأيام الأولي لهذا الشهر، حاول ممارسة رياضة السبا، قد يشجعك الكسوف الشمسي في الجزء الثاني من أغسطس على البدء في حمية غذائية مفيدة لجسمك، وحاول أن تتمتع بنوم هادئ.

الثور:

يمكن مناقشة مشكلاتك الصحية مع الآخرين أو الانضمام إلى منتدى صحي عبر الإنترنت التي تعد إحدى الطرق لتبادل الخبرات الصحية، خاصة تلك المتعلقة بأساليب العلاج البديلة والجديدة بالمشروبات الطبيعية، قد تجد المعلومات التي تحتاجها خاصة و

أنك تمر بحالة من الإرهاق والضغط مستمرة.

الجوزاء:

إذا كنت تشعر بالطقس وتتغير حالاتك الصحية حسب المناخ فكون حذراً، وتابع حظك اليوم قبل النزول من المنزل لتحفيزك على العودة إلى المسار الصحيح. بالإضافة إلى ذلك لديك طاقة رائعة لتعليم الآخرين كيف يكونون أصحاء.

السرطان:

مع استمرار تراجع كوكب المشتري تشعر بطاقة ونشاط، وقد تحتاج إلى اتباع نهج جديد في روتينك الصحي، وجدول زمني للوجبات.

قد تشعر بالتفاؤل والإيجابية لمدة أسبوع، ثم يقل الحماس والنشاط للأيام القليلة القادمة.

الأسد:

حاول الاستماع لما يريده جسدك، وانتبه جيدًا لما تتناوله وكيف تشعر بعد الوجبات. قد تكون هناك بعض الوجبات التي تتوق إليها ولكن احذر الدهون الزائدة والسكريات، عليك عرفة أنواع الطعام المفيدة لصحتك والإكثار منها، والتقليل قدر الإمكان من الأنواع الآخرين.

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العذراء:

مع بداية أغسطس قد تشعر بالتحسن وتبدأ في اتباع نظام صحي جيد، لكن مع وجود يورانوس المضطرب كحاكم لمنطقتك الصحية، قد تفكر هذا الشهر في تجربة أسلوب حياة صحي جديد، أو تمارس بعض التمارين الصحية الروحانية مثل اليوجا في نهاية الشهر.

الميزان:

مع استمرار تراجع كوكب المشتري عن برجك، قد تتعرض لاضطرابات صحية، وتشعر كثيرًا بالإرهاق والتعب، إذا كنت تواجه مشكلة في فقدان الوزن، فقد تخيل نفسك يوميًا حصلت على الجسم الذي تريده، فهذه الطريقة تساعدك على اتباع نظام غذائي دون عناء.

العقرب:

قد تشعر أنك في أفضل حالاتك عندما تمارس الرياضة بنشاط وتعرق جيدًا، خصوصاً العاب الساقين والفخذين، تشير الصورة الحالية للكواكب إلى أن هناك أوقاتًا تشعر فيها أن لديك الكثير من الطاقة ويجب أن يتم توجيهها إلى شيء ذي قيمة.

القوس:

مهما كانت خططك لتحسين صحتك، فكر في الانضمام إلى نادي صحي، وممارسة التمارين الرياضية خاصة الركض، واتباع حمية غذائية لتحسين لياقتك العامة، حاول أن تفعل ذلك مع الأصدقاء لأن ذلك قد يزيد من دوافعك ونشاطك.

الجدي:

حاول ممارسة التمارين الرياضية مع شريك حياتك أو أحد أصدقائك للشعور بالنشاط والحيوية، وقد يساعدك ذلك في تحسين علاقتك به وأن تكون أكثر انضباطًا.

الدلو:

عليك التركيز واتباع نظام غذائي صحي، قد تحتاج إلى التغلب على العادات الصحية الخاطئة المكتسبة منذ الطفولة، مثل مشاهدة التلفاز وأنت تتناول الطعام.

وأحرص على ممارسة تمارين اللياقة، واختيار أنواع الطعام الصحي المناسب لطبيعة جسمك.

الحوت:

قد تشعر بالحماس عند ممارسة التمارين الرياضية بشكل أكثر عن المعتاد، ولكن عليك تؤخي الحذر وعدم ممارسة التمارين بعصبية وتهور، فقد تكون ممارسة الرياضة بشكل صحيح هي الطريقة الأنسب للتخلص من التوتر وتحسين حالتك النفسية، وتغير نظرتك للحياة.