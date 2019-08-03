كاتبة روسية حاصلة على جائزة نوبل للأدب تعترف بمثليتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعترفت البيلاروسية سفيتلانا أليكسييفيتش، الحائزة على جائزة نوبل في مجال الأدب، أثناء تقديم كتابها الجديد، يمثليتها، حيث قالت إنها كانت طيلة حياتها تمارس الجنس مع النساء والرجال.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” قالت سفيتلانا أليكسييفيتش، في تصريحات لها: إنها اعتزمت أولا تأليف كتاب بعنوان “50 قصة للرجال و50 قصة للنساء”، ثم أدركت أنها عاجزة عن “فتح قلب الرجل” وصارت تصف الحب بين امرأة وأخرى.

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عدد من وسائل الإعلام الروسية، أفادت بعد ذلك بأن الكاتبة البيلاروسية اعترفت بكونها من المثليات، فيما رفضت سفيتلانا التعليق على ما جاء في المقالات الصحفية عنها.

يشار إلى أن سفيتلانا أليكسييفيتش، من مواليد عام 1948 حازت عام 2015 على جائزة نوبل في مجال الأدب، وهي الكاتبة السادسة الناطقة باللغة الروسية التي تنال تلك الجائزة بعد أليكسي بونين، بوريس باستيرناك، ميخائيل شولوخوف، يوسف برودسكي، وألكسندر سولجينيتسين.

الكاتبة ذاع صيتها بعد تأليف الروايتين الوثائقيتين “للحرب وجه غير نسائي” و”صلاة تشيرنوبول”.