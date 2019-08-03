أصالة تهنئ ابنتها شام بعيد ميلادها: يا كل الخير

هنأت الفنانة أصالة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" ابنتها "شام" بمناسبة عيد ميلادها الـ27، عبر مشاركة جمهورها صورة تجمعهما معًا.

وعلقت أصالة على الصورة قائلة: "أنتِ دليلي للنّقاء، أنتِ مصدر سعادتي وثقتي، وأنتِ السّبب الأكبر لنجاحي، أنتِ روحي، أنتِ عيناي الّتي أرى بهما، أنتِ مصدر افتخاري، وأنتِ شريكتي بالأمومة لكلّ أبنائي، أنتِ الدّليل لي، أنتِ عنوان أملي وأنتِ غدي، كلّ عام تكبرين فيه يكبر كلّ ماذكرت ويتجدّد، لولاكِ ماكنتُ أنا".

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وتابعت أصالة: "أنا كالعاشقين حين أسمعك تتدفّق في قلبي الحياة، وحين أراكِ أرى من خلالك عمري، يتنقّل فيكِ وطني أينما حللتِ، أنتِ الشّام وأنتِ شجري وأنتِ أجمل وردة رأتها عيني وأنتِ زهرتي الّتي تحلو وتتفتّح وتملئُ حياتي عطراً وجمالاً، كلّ عام وأنتِ بألّف خير يا كل الخير".

يُذكر أنَّ الفنانة أصالة أنجبت ابنتها الكبرى شام الدهبي وشقيقها خالد من زوجها الأول أيمن الذهبي، قبل انفاصالها عنه في 2005، وولدت شام الدهبي في 4/8/ 1992، وترددت أنباء نهاية العام الماضي عن انفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد جوهر.