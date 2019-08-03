وصفات طبيعية تساعدك على ضبط السكر بالدم

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-
السكري من أكثر المشاكل الصحية انتشاراً، فأعداد المصابين به في تزايد مستمر، ويمكن تحجيم أثره عن طريق ضبط نسبة السكر بالدم من دون أدوية أو باستخدام جرعات قليلة منها. وإذا لم يتم ضبط نسبة السكر عن طريق التغذية والتمارين والعلاجات تحدث مضاعفات للعيون والكلى وتتأثر صحة القلب. إليك أكثر العلاجات الطبيعية فاعلية في ضبط السكر بالدم، حسب ما جاء في موقع"24 الإماراتي.
القرفة:
تساعد القرفة على خفض نسبة الجلوكوز بالدم وزيادة حساسية الجسم للأنسولين، إلى جانب ضبط ضغط الدم.
الحلبة:
تقلل الحلبة قدرة الجسم على هضم الكربوهيدرات والسكر، وبالتالي يقل وصول الجلوكوز إلى الدم، كما تساعد على خفض الكولسترول المرتفع أيضاً.
الزنجبيل:
توجد أدلة طبية على أن الزنجبيل يساعد على ضبط نسبة السكر بالدم، إلى جانب أنه مضاد للالتهابات.
ألوفيرا:
يوفّر هلام الصبّار أو الألوفيرا عدة فوائد صحية للجسم، منها أنه يصلح التلف في الخلايا فتستطيع الاستفادة من الأنسولين
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