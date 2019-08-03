لهذا السبب تتحول ميجان ماركل لمصممة أزياء

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

بعد مشاركتها كمحررة شرف في عدد سبتمبر من النسخة البريطانية لمجلة "فوج"، تتحول دوقة ساسيكس إلى مصممة أزياء. وستتعاون في هذا الإطار مع علامات تجارية عدة لإطلاق مجموعة من الأزياء يعود ريعها لجمعية Smart Works الخيرية التي تدعم النساء العاطلات عن العمل، بحسب ما جاء في موقع "العربية".

ومن الماركات العالمية التي ستساعد ميجان ماركل في تنفيذ هذه المجموعة: Marks&Spencer، وJigsaw، وMisha Nonoo، وJohn Lewis &Partners.

هدف ميجان من هذه الخطوة هو مساعدة النساء العاطلات عن العمل على إيجاد فرص عمل جديدة. وستذهب إيرادات كل قطعة يتم بيعها من مجموعة الملابس هذه إلى مساعدة هؤلاء النساء.

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وقد صرحت دوقة ساسيكس عبر صفحتها على موقع إنستجرام: "لن تسمح لنا هذه الخطوة بأن نصبح جزءاً من حكايات بعضنا البعض، ولكنها ستذكرنا أيضاً بأننا جميعنا مشاركون بهذا الموضوع".

ومن المنتظر أن تصبح التصاميم جاهزة خلال الخريف المقبل، حيث سيتم بيعها وفق مبدأ "كل قطعة مقابل قطعة"، أي أنه مقابل كل قطعة يشتريها المستهلك سوف يتم التبرع بقطعة مماثلة إلى جمعية Smart Works، وذلك لبيعها واستعمال المال لتمكين النساء الباحثات عن عمل.

يذكر أن ميجان ماركل تشغل منصب راعي ملكي لجمعية Smart Works و3 جمعيات خيرية أخرى منذ زواجها من الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا، عام 2018.