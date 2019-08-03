دراسة: مساج الأذن يؤخّر أمراض الشيخوخة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

اقترحت نتائج أبحاث جديدة فوائد صحية لتدليك الأذن بالنبضات الكهربائية، بعدما رصدت تجارب أن جلسات هذا المساج تحسن التمثيل الغذائي، وتقلل الالتهابات، وتخفّض ضغط الدم. وأظهرت الدراسة أن العصب المبهم الذي يعتبر الأطول في الدماغ ويصلها بأجزاء أخرى في الجسم يستفيد من هذا التدليك، بحسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعتي ليدز وجلاسكو البريطانية عتد تدليك الأذن بموجات دائرية كهربائية يتم تحفيز الجهاز العصبي، وينعكس ذلك على تحسن وظائف الجسم، ومنها زيادة حرق السعرات الحرارية، ومكافحة الالتهابات، وانتظام ضربات القلب.

ونُشرت نتائج التجربة في مجلة "إيجينج"، وأظهرت أن التدليك مرتين يومياً لأشخاص تزيد أعمارهم عن 55 عاماً يخفّض ارتفاع ضغط الدم، ويحسن وظائف أخرى في الجسم من شأنها تأخير بعض مشاكل الشيخوخة.