منها خفض الضعط المرتفع.. تعرف على فوائد عصير الكرز

أوضحت نتائج دراسة جديدة نشرتها دورية "نيوترشن أند فانكشن"، أن هناك العديد من الفوائد لعصير الكرز منها تحسن القدرات المعرفية والذاكرة والتفكير. تحسن القدرة على التذكّر بنسبة 5 بالمائة. Advertisements زيادة سرعة الحركة والمشي لكبار السن بنسبة 4 بالمائة. تناقص أخطاء الذاكرة البصرية بنسبة 23 بالمائة. تناقص الأخطاء الناتجة عن ضعف التذكّر أثناء أداء المهمات بنسبة 18 بالمائة. وشارك في التجربة 37 شخصاً أعمارهم بين 65 و80 عاماً، وأظهرت النتائج أن عصير الكرز مفيد لضغط الدم والسكري أيضاً.

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