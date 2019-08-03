اضطرت لحلق رأسها.. أمريكية تصاب بالصلع بعد استخدام شامبو

حلم كل فتاة بشعر ناعم وطويل، ويحاولن استخدام الطرق العديدة للوصول إلى مرادهن، للظهور بمظهر جذاب وأكثر أنوثة، وهو ما سعت إليه سيدة أمريكية تدعى تافي جو تيم، والبالغة من العمر 44 عامًا معالجة تساقط شعر ابنتها من خلال استخدام شامبو معالج من إحدى الماركات العالمية.

مفاجأة لم تقوى على تحملها الأم ونجلتها أشلي حينما أصبح جزءا من رأسها دون شعر، وأُجبرت على حلق شعرها بالكامل حتى أصبحت صلعاء بعدما تسبب الشامبو في سقوط جزء كبير منه بالإضافة لحدوث تهيج في فروة رأسها، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

روت الأم الحادثة التي تعرضت لها نجلتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من خلال منشور تحذر المواطنين وبخاصةً الأمهات من التعامل مع متجر"ريشموند وولمارت".

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وذكرت الأم أنها حينما قامت بشراء الشامبو تفاجئت بتغير لونه من اللون الأبيض ليصبح باللون الوردي، لتكتشف بأن شخصًا ما أضاف كريم إزالة الشعر لمنتج الشامبو وهو ما أصابها بـ"الصلع".

وأبلغت الأسرة الشرطة بالحادث وتحاول الأخيرة معرفة إذا كانت المرأة اشترت المنتج من المتجر الذي ذكرته أم لا، وذلك عن طريق تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمتجر.