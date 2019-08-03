فيديو.. باسم ياخور ضحية مقلب فنانة لبنانية: "كانت بينا قصة حب"

وقع الفنان السوري باسم ياخور، ضحية مقلب لضيفته الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، حينما استضفها في برنامجه "أكلناها"، حيث سألته إذ كان أخبر زوجته عن علاقة الحب التي كانت تجمعهما في الماضي.

فوجهت "بوغصن" حديثها إلى مقدم البرنامج باسم ياخور، قائلة: "خلال تواجدي بسوريا صار في علاقة حب أنا وإياك بوقتها اتفقنا ما نخبر حدا، مؤخرًا أعلنت عن السر لزوجي، مرتك بتعرف بالموضوع؟".

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وما بين التعجب والشعور بأن ما يحدث مقلب، قال "ياخور": "ما فهمت السؤال، هيدا السؤال ما فيه احتمالات، الاحتمال الوحيد تبعه إنك تقضي عليا نهائيًا، شو هالمزحة هي".

وبالفعل ذكرت "بو غصن"، أنها مجرد مزحة لا أكثر، قائلة: "أكيد عم أمزح معك ومش هيدا السؤال، نحن طول عمرنا رفقا ومثل الأخوة"، موضحة أن زوجته تعلم بهذا المقلب الذي نفذته معه في البرنامج.

ويذكر أن الفنانة اللبنانية ماجي بوغضن، تعرضت إلى وعكة صحية خلال الفترة الماضية، وتم نقلها إلى المستشفى حتى تماثلت للشفاء.