خصصت مبلغا للأضحية وتوفاها الله هل يجوز الأضحية لها؟.. الأزهر يجيب

يستعد المسلمون حاليًا من مختلف بلاد العالم لاستقبال عيد الأضحى المبارك، فتعددت المظاهر والسنن المباركة، لعل من بينها شراء الأضاحي استعدادًا لذبحها، وفي هذا الشأن، تلقى مجمع البحوث الإسلامية، أحد الأذرع الشرعية لمشيخة الأزهر الشريف سؤالا حول حكم الشرع في الأضحية عن متوفي.
وجاء نص السؤال عبر الصفحة الرسمية للمجمع كالتالي: حماتي خصصت مبلغًا للأضحية وتوفاها الله هل يجوز الأضحية لها بالمبلغ؟
وقالت لجان الفتوى بالمجمع: هذا المبلغ المخصص يجب أن تشتري به أضحية وتذبح في أيام الأضحية، لأن تخصيصها هذا المبلغ صارت الأضحية معينة كالنذر يجب الوفاء بها.
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