تنتظرك أمور حاسمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: لقاءات جميلة اتصالات معنويات تأخذك الحظوظ الى الاعلى كل اهدافك تتحقق وتتحرر من القيود وتوظف طاقتك في مجالات ايجابية تدخل في دورة من التعويض يوم السبت مع وجود القمر في العذراء وتساعدك كفاءتك ومهارتك على التقدم نحو انجازات تفتخر بها سوف تكون في افضل حالاتك يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى برج الميزان الصديق ما يجعل افكارك واضحة تسمح لك بنقاش كل المواضيع التي تهمك. تخطط لسفر او للمشاركة في رحلة او ورشة عمل تفتح امامك مجالًا جديدًا تدعمك الظروف الفلكية وتكسبك سحرا وجاذبية كبيرة تحسم امورك وتقرر مسارك انت سيد الموقف تتبدل التاثيرات الفلكية مع انتقال القمر الى معاكسة برجك من العقرب ليشكل مربعا مع الشمس من برج خصمك الاسد فلا مفر ولا مهرب من تقديم بعض التنازلات من اجل ارضاء احدهم وتسهيل امرك. دقّق في الاجراءات، ولا تتسرع في التوقيع على عقد قبل استشارة المختصين احم استقرارك القانوني والمالي وابتعد عن القروض المعقدة ولا تعرض نفسك للمشاكل ساير جامل وتصرف بحذر.تتابع التعقيدات مع وصول القمر الى القوس ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الاسد اي من بيت العمل والاوراق والمستحقات انتبه الظروف لا تخدم مصالحك تتحدث عن مسؤوليات مختلفة تؤثر على معنوياتك أو حماستك. كذلك تحمل ضغوطاً عائلية وشخصية ومالية تسبب القلق وتدفعك الى تغيير حساباتك والى اهمال الكثير من مصادر النجاح.

عاطفياً: وجود الزهرة في موقع معاكس من برجك يجعلك تعيش اجواء عاطفية بطيئة وغير مشجعة على إثارة المواضيع الحساسة والجديدة فلا تبحث عن المشاكل لأن الظروف لن تدعمك فالأجواء مشحونة بالتوتر وطباعك ليست هادئة كما يجب. للعازب قد تتسرع بكلمة أو انفعال فيحصل سؤ تفاهم ويسبب في أزمة ثقة بالتأكيد أنت بغنى عنها.

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