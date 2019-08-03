تنتظرك أمور متوترة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تدخل اسبوع متقلب بدايته صعبة ونهايته متشربكة ضاغطة يطلب منك الاهتمام والمتابعة فلا تستخف في الواجبات خاصة يوم السبت مع وجود القمر في العذراء الذي يحمل اليك معاكسات فلكية ما يحتم عليك التأني والانتباه والحرص على سلامتك وصحتك حاذر المطبات وابتعد عن التحديات لكن بالرغم من التناقضات والتغييرات والمفاجآت المهنية والمالية سوف تفرح باجواء التجدد والفوائد الكبيرة التي تقطفها من التاثيرات الفلكية للقمر من برج الميزان يومي الاحد والاثنين ما يجعل نجمك وتنمو شعبيتك. كما تعزز الكواكب ارادتك وتحفزك على التحرك الواسع بأمان وسلام وتحمل لك ازدهاراً للمشاريع ومكافآت وتطورات جميلة وربما ارباحاً وانفراجات مالية ومعنوية كذلك عليك ان تراهن على يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى العقرب الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الاسد فتتحول الامور الى احتفالية فرح راحة انفتاح تقدم محبة لطافة نفسية مرتاحة مدعوم من الحظ والصدف تتحقق امنياتك فترة تعطيك حقك ان شطارتك في ان تعمل على الامور الصعبة تختم الاسبوع مع مثلث فلكي ناري بين القمر في القوس والشمس في الاسد فتكون فترة تحديات وعلامات استفهام عتب زعل ركض في كل الاتجاهات مسؤوليات من الأفضل عدم الاتكال على الحظ والصدفة تتأخر المعاملات وتكثر الالتباسات والفوضى عليك التروّي وعدم استعجال الامور تفاديًا لأية خسارة محتملة او خيبة امل. فلا تضعف وثق بنفسك اكثر فانت صاحب شخصية قوية اذا قررت تصل الى المستحيل.

عاطفياً: تسيطر الرومانسية والجو الدافىء على حياتك الشخصية والعائلية مع وجود كوكب الزهرة في برج الاسد الصديق الذي يحمل اليك الهدايا العاطفية فتفرح بالقرب من الاهل والاولاد والاحبة وبعض الاشخاص وتتمتع بشعبية مميزة فإذا كنت تنتظر وقتاً مناسباً لإظهار الثقة بالحبيب أو للوقوف الى جانبه العازب قد يقع في الحب او يحظى بفرصة للخروج وللتعرّف الى شخص يلفت انتباهه في مناسبة عامة.

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