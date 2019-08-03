مهنياً: اسبوع دقيق متقلب غير سهل لكن سوف تعيش يوم السبت اوضاعا ايجابية مع وجود القمر في العذراء الترابي الصديق تستعيد أنفاسك لتسيطر من جديد على لكن حاول أن تبقى متحفظاً يومي الاحد والاثنين تحت تاثير القمر من برج الميزان من البيت العاشر بيت السمعة النجاح والطلة بيت الطموحات الذي يسبب لك صعوبة في الوصول الى اهدافك تقلبات وتعب ولقاءات صعبة كن حذرا ولا تعط ثقة متسرعة، سيكون بانتظارك بعض العراقيل وتشعر وكأن مؤمراة تحاك ضدك. تستنفر اعصابك وتنظر الى الامور من منظار سلبي، الامر الذي ينعكس سلبًا على صورتك وادائك ونظرة الاخرين اليك تعود الامور لتتحسن وستسمح لك بالتقدم خطوات كبيرة على كل الاصعدة مع انتقال القمر الى العقرب ليشكل مربعا مع الشمس من الاسد ما يجعلك متفائلاً لكل جديد وتتعاطى بايجابية مع كل ما يحيط بك. فتصل الى مرحلة عالية تتقدم ترتاح سفر أو لقاء خارج البلاد فأنت متفائل وإرادتك صلبة تهزم كل المواجهات تختفي المنافسة وتخلو لك الساحة لتسجل انتصاراً تلو آخر، وتحقق ارباحًا في العمل التجاري وتحصد انسجامًا وتوافقًا على صعيد العلاقات العائلية وغيرها. فترة مهمة جيدة نصيحة لا تؤجل اي شيء للايام القادمة واشتغل على الاصول ثابر واجتهد كي تنجح تعود العاصفة الفلكية مع انتقال القمر الى القوس الى مواجهة برجك فيسبب لك توتر طاقة فارغة كليا كليا من الحظوظ لا تجازف اسبوع معقد متقلب سوف تعوض عن السلبيات في الاسبوع المقبل.

عاطفياً: يرسل لك كوكب الزهرة من برج الاسد تاثيرات رائعة ومميزة ترتفع اسهمك الاجتماعية وتلفت الانظار لتكون مرشّحًا لمناصب مهمّة. فإذا كنت مرتبطًا تقوى الروابط والعواطف، وتجد المزيد من القواسم المشتركة مع الشريك والاولاد والاهل والاحبة والاصدقاء للعازب قد تلتقي من يلفت انتباهك، وربّما تدخل في علاقة جدّية.

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