تغلب عليك حالة من الاستقرار خلال هذا الأسبوع

مهنياً: ان اهم شيء في هذا الاسبوع وجود الشمس والكواكب مجتمعة في الاسد والمشتري في برجك ما يعطيك دعم في الاتصالات الملفات الامتحانات والحدث الاهم هو وجود المثلث الفلكي الناري في عطلة الاسبوع الذي يخدم مصالحك لكن سوف تطل بداية اسبوع من التقلبات والمفاوضات الدقيقة ما يعرضك للاهتزاز النفسي عند اول عائق يتحدث الفلك عن ظهور خصم او منافس قوي يوم السبت وجود القمر في العذراء لذلك تجنب إثارة الخلافات مع الزملاء والمسؤولين ولا تخالف التعليمات تخف الضغوط وتتحسن الامور مع انتقال القمر الى برج الميزان يومي الاحد والاثنين ويشجعك على التلاقي وتذليل العقبات وإيجاد الحلول وإقامة الحوارات الفعالة التي انت بحاجة اليها تتمتّع بالجرأة لاتخاذ القرارات المناسبة والتي تخدم مصالحك وتكون صاحب شخصية لافتة تعكس ثقة عالية بالنفس الامر الذي يجذب الزبائن والصفقات واهل النفوذ. تتبدل الاجواء الفلكية مع انتقال القمر الى العقرب يومي الثلاثاء والاربعاء ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس في مواجهة برجك فتشعر بطاقة ضعيفة فارغة من اي جديد تاخير هدوء خمول كسل تراجع انتبه للامور الاستشفائية والمعاملات ولا تنجرف وراء التحديات. تتحسن الاوضاع وتنقلب الامور لصالحك يومي الخميس والجمعة فتمضي عطلة اسبوع مميزة تحت تاثير المثلث الفلكي الناري بين القمر من برجك والشمس من برج الاسد هذه التاثيرات النارية تعطيك نشاط حماسة تفاؤل الحظ يركض ركض وتتحول الفترة الى احتفالات اخبار ممتازة

عاطفيّاً: وجود الزهرة في الاسد الصديق ينعش العواطف يجعل الاوضاع العائلية والشخصية تزدهر وتقوى الروابط وتتعزز الالفة بين الاهل والاولاد للعازب تمارس سحراً اخّاذاً وتتابع قصة عاطفية بدأتها سابقاً، وتستقطب المعجبين والمعجبات. تلفت الانظار وتبدو مميّزاً بحضورك، او قد تعرف فرصة عاطفية جدّية تحمسك على الخطوبة والارتباط.

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