تنتظرك أمور مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم غني وممتاز تحت تاثيرات الشمس من الاسد ان نجاحك مضمون شرط ان تعمل على الاصول اسبوع مهم لاتخاذ القرارات والتوجهات الثابتة من اهم الفترات في السنة لكن بداية الاسبوع تطلب منك الابتعاد عن الضؤ والعمل بعيدا عن الضجيج والاعلان كما الانتباه الى كل التفاصيل ان تحديات القمر الموجود في العذراء يوم السبت تعقّد الأمور وقد تواجه بعض التاجيل لكن الظروف الاهم وصول القمر الى برجك يومي الاحد والاثنين فتتغير الظروف لصالحك ويخلق عندك نظرة مختلفة في قرارات كانت عالقة كل الامور تصل على طبق من فضة تقدم تطور تغيير تنويع كما بانتظارك اخبار سارة إنها فترة للحركة وفي الحركة بركة وخير وبقدر ما تزداد وتنشط حركتك بقدر ما تنمو وتكبر فرص النجاح يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر الجديد الى البيت الثاني اي الى بيت المال في برج العقرب يومي الثلاثاء والاربعاء ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الاسد ما يجعلك تتعرف الى اوساط مصرفية مالية تربح تستثمر تبيع تشري تحقق المكاسب الكبيرة تبدو المعنويات مرتفعة كما التفاؤل تتحسن اوضاعك المالية فترة نجاح فترة شهرة وتألق شرط ان تخطط بدقة فقط انتبه من الملفات القانونية فترة حماسية لكنها فترة دقيقة تطلب منك الوعي والذكاء لمتابعة الامور تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى القوس يومي الخميس والجمعة ليشكل مثلثا فلكيا ناريا مع الشمس في الاسد الصديق تتبدل نفسيك تقوى افكارك عطلة اسبوع متلفة حماسية صاخبة مليئة بالنشاطات والتنقلات والزيارات.

عاطفياً: تنتظرك تطوّرات مهمة في هذا الاسبوع الواعد، حيث يبتسم لك الحب، ويحمل لك وعودًا ومفاجآت عديدة مع وجود كوكب الزهرة في برج الاسد الصديق تمتلئ حياتك العاطفية بالهدايا واللقاءات العذبة والرومانسية التي تبلغ اوجها. تزدهر العلاقات الاجتماعية كما الشخصية، للعازب تعيش قصة حب مشوّقة ربما، او تحصل على ما تريد او تحقق رغبةبارتباط او خطوبة.

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