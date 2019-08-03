تنتظرك أمور مهمة ومؤثرة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا مع وجود الشمس في اعلى نقطة في بيت الطموحات والافكار الجيدة والانجازات وبيت السفر بالاضافة الى وجود القمر في العذراء يوم السبت افضل فيلمع فيه نجمك وتنمو شعبيتك فأنت بصدد تحقيق احلامك وكل ما تتمناه وتكون مرتاح وممتن بما تملكه وتجد سهولة في ايصال افكارك وتوسيع اعمالك في الخارج لكن سوف تتبدل الاجواء بين الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى برج الميزان فتكون فترة غير مناسبة وغير فعالة فترة خيبة امل وتحضير واعادة تقييم فترة راكدة روتينية تمامًا وفارغة من الحظوظ تتراجع معنوياتك دقّق في عملك وراجع حساباتك تفاديًا للأخطاء تعود الاحوال وتتحسن مع انتقال القمر الجديد الى برجك لينضم الى الشمس يومي الثلاثاء والاربعاء ليشكل مربع فلكي مع الشمس من الاسد ما يعزز ارادتك ويحفزك على التحرك الواسع بأمان وسلام. كما تحصل على مكافآت وتطورات جميلة وربما ارباحاً وانفراجات مادية اطلب وتمنى كل الامور العالقة تتسهل وتمشي في طريق صحيح وممتاز كذلك سوف تعيش عطلة اسبوع جيدة تحت تاثير القمر من القوس اي البيت الثاني بيت المال الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الاسد ما يعني فرص ثمينة نجاح حماسة زايدة لكن انتبه من المصاريف الغير ضرورية فترة مهمة حضر حالك بتغير وتقلبات على ذوقك لكن على مواليد العشرية الاولى الانتباه من تاثيرات اورانوس المعاكسة من برج الثور.

عاطفياً: على الصعيد الشخصي لا تنتظر شيئاً من احد اذ ان التطورات قد تخيبك وتشعر بمراوحة المكان او تعيش جفاء ما وضرورة التاقلم مع بعض الظروف قد تتراجع الحظوظ وتبرد المشاعر ويكبر خطر الانفصال أو النزاع والخلاف مع الحبيب والشريك للعازب, قد لا تتوافر ظروف جيدة لتمضية أوقاتاً من الرومنسية او فرصاً للارتباط.

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