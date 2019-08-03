تنتظرك أمور إيجابية خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع واعد جدا جدا والاجواء من حولك غنية بالتاثيرات الايجابية والانفراجات والنجاحات التي تمهد لتغيير إيجابي في مجال عملك مع وجود القمر في برجك يوم السبت بالاضافة الى وجود عطارد كوكبك الاساسي في برج السرطان الصديق في موقع ممتاز يساعدك ويدعمك ويحمل اليك الحظوظ ويتحدث عن سفر وعن تجربة جديدة ومغامرة وتغييرات ايجابية كذلك سوف تعيش اجواء مناسبة لانهاء الواجبات والاعمال الروتينية تحت تاثير القمر من الميزان يومي الاحد والاثنين اي في البيت الثاني يعطيك الحظ والربح وطاقة ناشطة جدا لكن لا يخلو الامر من بعض المسائل المالية والاقساط والمستحقات تقدم ولا تخاف من اي شيء لكن راقب حساباتك وخفف من مصروفك تتابع الحركة والتقدم مع وصول القمر الى العقرب يومي الثلاثاء والاربعاء فتستفيد من الظروف المؤاتية في الوقت المناسبوتتجدد الحركة وترتاح تتوضح الامور تحت تاثير المربع الفلكي اجواء ممتازة ناشطة جدا تجعل منك منافسا قويا طلتك تصرفاتك قوية وممتازة فكل شيء يسير على ما يرام وكما تشتهي، لاتفوت الفرص فالحظ يحالفك ويدعوك للتحرك تختم الاسبوع مع وصول القمر الى القوس الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس في مواجهة برجك يومي الخميس والجمعة ما يسبب لك القلق الهموم التاخير والتاجيل والتوتر والعصبية ابتعد عن المشاكل ولا تلوم الاخرين اذا كانت الامور صعبة ومعقدة اسبوع جيد بشكل عام يبقى على مواليد العشرية الاولى ان تتحرك بثقة مع تاثيرات كوكب اورانوس الذي يقدم لها الحظ.

عاطفياً: تواجه بعض الافكار السوداء التي قد تسبب لك القلق فحاذر من اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق في مصير احد الاولاد استفسر عما يثير مخاوفك واستوضح الامور وانتبه من الوقوع ضحية القلق وحاول ايجاد وسائل للتسليّة ولإبعاد الهواجس عن رأسك للعازب, اسبوع ضاغط ومتطلب تجنّب حاليًا كل من لا تثق بنواياه الصادقة.

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