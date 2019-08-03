تغلب عليك حالة من الحماس خلال هذا الأسبوع

مهنيا:ً الشمس في برجك تعطيك نوع من نشاط حماسة حظ وتقدم طاقات فلكية داعمة خاصة مع وجود القمر في بيت المال يوم السبت بيت الدعم والمساعدات المالية والمكاسب والارباح يوم غني جدا يجعلك تتمتّع بحيوية هائلة لكن لا تبالغ في المصاريف. تتابع المكافآت وتتحرك الامور وتتقدم يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى الميزان تتلقى خبرا يسعدك ويتعلق بتقدم مهني وعرض وتغيير ونجاحات وتفاهم وقد يمهّد لتغيير إيجابي في مجال عملك فتشعر بسعادة كبيرة ترافقك وتعطيك على قدر ما انت تجتهد وتشتغل كي تحصل على ما تريد ايام مهمة لكن من المحتمل ان تشعر بمزاجية التباسات خلافات مع انتقال القمر الى العقرب يومي الثلاثاء والاربعاء ليشكل مربعا مع برجك ما يعني ايام ضعيفة تحمل قلق تعب وظروف ضاغطة وتقلبات مزاجية كن حذر جدا ولا توقّع على ورقة او مستند قد تخسر فرصة عمل مطروحة او تهدد عملك الحالي انتبه ولا تظهر صفاتك السلبية ولا تأزم الامور تهدا العاصفة وتعود المياه الى مجاريها تصحح وترمم وتصبح الاجواء افضل لتنطلق بكل ثقة بالنفس تحتفل وترتاح جدا جدا مع وصول القمر الى برج القوس الناري الصديق الذي يشكل مثلثا فلكيا ناريا مع برجك يومي الخميس والجمعة فترة غنية جدا دسمة بالحظوظ اسبوع جيد جدا فما عليك الا ان تختار التوقيت الافضل كي تستفيد من الفرص يبقى على مواليد العشرية الثانية الانتباه من المشاكل والحوادث بسبب كوكب المريخ.

عاطفياً: ان وجود كوكب الزهرة كوكب الحب في برجك يجعلك تعيش اسبوعاً عاطفيا وعائليا رائعا ومميزا، تُقدّم خلاله الدعم والتسويات والتنازلات للأحباء رغبة منك في توطيد العلاقات وحمايتها. تتطوّر العلاقات وتتبدّد اجواء التشنج كليًّا اذا كانت لديك الرغبة في ذلك. للعازب, قد تلتقي شخصًا يلفت اهتمامك او تختار هذه الفترة للارتباط انها فترة رومانسية بامتياز.

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