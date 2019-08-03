"خمس دقايق وأكون جاهزة".. تريند أشهر كدبة عند النساء على تويتر

"أشهر كذبة عند النساء" تريند جديد تصدر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تداوله الكثير من الرواد ما بين السخرية من التريند الجديد، والحديث عن أكثر الأكاذيب التي تلجأ إليها السيدات في حياتها اليومية.

فاشترك حساب يحمل اسم "محمد فهد" في التريند، متحدثًا عن أشهر كذبة تلجأ إليها السيدات، فنشر صورة دولاب ممتلئ بالملابس معلقًا عليها: "بروح السوق ملابس ما عندي".

"عيالي مؤدبين وما يخربون" بهذا التعليق شارك حساب يحمل اسم "ميم" واضعًا صورة تعبر عن شقاوة الأطفال وهو عكس ما يحدث في الحقيقة، بحسب وصفه للصورة.

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بينما كشف حساب آخر عن كذبة لجأت إليها قريباتها، حينما سألها طبيب عن سنها فأجابته بعمر أصغر: "في مرة روحت مع بنت عمي المستشفى هي عمرها 35، فسألها الدكتور فأجابت 25".

وبصورة تعكس معاناة الرجال مع أكاذيب السيدات، نشر حساب يحمل اسم "حمدي الفريد" صورة تعبر عن الوقت الكثير الذي تمضيه النساء في التسوق، معلقًا عليها: "بس محل واحد وإحنا واقفين".

واشترك أيضًا حساب يحمل اسم "نايف بن خالد" صورة من فيلم "غبي منه فيه" مرفقة بالهاشتاج المتصدر، معلقًا عليه: "طفشانة ما طلعت من فترة.. والفترة اللي تقصد كام ساعة بس".

وبصورة مضحكة انضم حساب يحمل اسم "جيم" معلقًا عليها: "خمس دقائق وأكون جاهزة"، وهي الجملة التي تتردد على لسان الكثير من السيدات بينما تكون الحقيقة عكس ذلك.