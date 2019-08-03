في اليوم العالمي للبطيخ.. فوائد صحية متعددة من تناول بذوره

"البطيخ" من الفواكه الصيفية المفضلة لدى الصغار والكبار، ومع ارتفاع درجات حرارة فصل الصيف، يقبل الكثيرون على تناول الفواكه التي تعطي شعورا بالترطيب، ويتزامن اليوم السبت 3 أغسطس اليوم العالمي للبطيخ.

ويوجد البعض من يتناولون بذور البطيخ، بعد تجميعه، حيث توجد فوائد كثيرة يحصل عليها جسم الإنسان من تناول بذور البطيخ المحمصة، حيث عرض موقع "هيلث لاين" هذه الفوائد:

مرضى السكر

تعمل بذور البطيخ على السيطرة على نسبة السكر في الدم، كما أنه يحسن من حساسية الأنسولين في الجسم، لكن يحب تناول هذه البذور وفق النظام الغذائي المتبع، حيث أنها مرتفعة قليلًا على مقياس السعرات الحرارية.

حماية القلب

تحتوي بذور البطيخ على عنصر الماغنيسيوم، حيث 4 جرامات من هذه البذور، تعطي الجسم 21 ملج من الماغنيسيوم.

وتنصح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بحصول البالغين على 400 ملج من هذا المعدن يوميًا، الذي يحافظ على وظائف الأعصاب والعضلات والمناعة والقلب.

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يساعد على تخسيس الوزن

تقوية المناعة تحتوي بذور البطيخ على 0.29 ملغ من الحديد، وهو العنصر المسئول عن تكوين الهيموجلوبين الذي يحمل الأوكسجين عبر الجسم، حيث أنه يساعد الجسم على تحويل السعرات الحرارية إلى طاقة.

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يمنع الشيخوخة

تمنع بذور البطيخ من ظهور حب الشباب، حيث يرطب البشرة، ويمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، كما أنه يديم من مرونة البشرة.

مفيد لمرضى ضغط الدم

تحتوي بذور البطيخ على العديد من الأحماض الأمينية، ومن أهمها الأرجينين، الذي يمكن من تنظيم ضغط الدم وتساعد في علاج أمراض القلب التاجية.

كيفية تجنب النزلات المعوية من البطيخ؟

يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، شائعات حول تجنب تناول الفاكهة مثل البطيخ خوفا من الإصابة بالنزلات المعوية.

الدكتور أحمد ماهر أخصائي التغذية، أكد لـ "هن" أنه لا يوجد شيء خلقه الله يضر بالإنسان، ولكن تدخل الإنسان فيما يخلقه الله نتيجة لطمعه ورغبته في الربح السريع، هو ما يجعل الخضروات والفاكهة تلحق الضرر بالإنسان.

وأضاف أن الكثير من المزارعون يلجأون لرش المبيدات الكيماوية، حتى تنمو الفاكهة بشكل أسرع، وتباع في الأسواق.

وقدم "ماهر" نصائح عدة لتجنب الإصابة بالنزلات المعوية، بعد تناول الخضروات أو الفاكهة، كالتالي:

يجب حفظ الفاكهة في الثلاجة، مده لا تقل عن ساعتين قبل تناولها.

لتجنب الإصابه بالنزلة المعوية من البطيخ والكنتالوي، يجب غسل القشرة جيدا قبل تقطيعها، وذلك لتجنب دخول المبيدات عن طريق السكينه لداخل البطيخه.

يفضل الاعتدال عند تناول أي شيء فيجب ألا تزيد كمية البطيخ المتناوله عن 5 قطع، لأن البطيخ عبارة عن الياف من الممكن أن تسبب الإسهال، والسبب يرجع للكمية وليس لأن الفاكهة مصابة بشيء.