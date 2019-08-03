فيتامين "د" من أهم الفيتامينات في الجسم، فهو يعزز من فقدان الوزن، يقي من الاكتئاب، ويحارب الكثير من الأمراض التي ربما يصاب بها الإنسان.

هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، يوجد بشكل طبيعي في بعض الأطعمة وفي أشعة الشمس، كما يمكن تناوله على هيئة مكملات غذائية.

أعراض نقص فيتامين د

نقلًا عن موقع "healthline": عادةً الذين يعانون من نقص فيتامين د لا يظهر عليهم أي أعراض، وربما يستمرون لسنوات طويلة دون التعرض لها، وأيضًا من الممكن أن يتعرضوا لأعراض ولكن لا يشعرون بها أو يلاحظوها.

الأعراض

هشاشة العظام أو الكسور المتكررة لها، مع إحساس مستمر بآلام الظهر.

التقلبات المزاجية، فالأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د يعانون من القلق أو الاكتئاب.

تساقط الشعر، حيث أن فيتامين د يلعب دورًا رئيسيًا في تغذية بصيلات الشعر وتحفيزها لتنمو.

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عقم غير مسبب.

ضعف العضلات، وتحديدًا إذا كان هناك تغيير غير مبرر في قوة العضلات.

انخفاض القدرة على التحمل.

بطء إلتئام الجروح.

الآلام المزمنة، حيث يلعب فيتامين د دورًا رئيسيًا في دعم صحة العظام والعضلات والخلايا.

ارتفاع ضغط الدم.

الإرهاق، حتى مع عدم بذل أي مجهود والنوم بشكل كافي.