صور.. طريقة عمل عصير البطيخ داخل البطيخة

يُعد البطيخ من بين المصادر الغنية بفيتامين C، والذي يقوي المناعة والنشاط الذهني ويساعد في الشفاء من الإصابات، ما يجعله الفاكهة المثالية للأطفال، ويتزامن 3 أغسطس اليوم العالمي للبطيخ، ويعتبر عصير البطيخ، من أفضل العصائر الطبيعية، والباردة التي يمكن تحضيرها في المنزل. وإليكِ طريقة عمل عصير البطيخ داخل البطيخة. المكونات بطيخة صغيرة الحجم عسل أبيض، ويمكن استبداله بالسكر ثلج مجروش طريقة التحضير - قومي بغسل البطيخة من الخارج جيدًا، حتى تبدو نظيفة دون أتربة. - باستخدام سكين حاد، قومي بتحديد دائرة حول أطراف سطح البطيخة من أعلى. - قومي بقطع الجزء المُحدد من أعلى، حتى تستطيعي إخراج البطيخ للخارج من تلك الفتحة، وجعلها فارغة من الداخل. Advertisements - قومي بإفراغ البطيخة بملعقة الأيس كريم، حتى تصبح فارغة. - في الخلاط الكهربائي، اضربي البطيخ به، مع العسل الأبيض، أو السكر، ويمكن تخفيفه بالماء، والثلج المجروش. - صبي العصير داخل البطيخة الفارغة، وقدميها.

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