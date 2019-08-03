لأول مرة.. فارسات سعوديات في مهرجان "سوق عكاظ"

لأول مرة اشتركت الفارسات السعوديات في عروض "فرسان عكاط" التي تقام بسوق عكاظ في محافظة الطائف، التي كانت مقتصرة على الفرسان فقط، لكن هذا العام شهدت مشاركة الفارسات السعوديات وسط إقبال من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بالعروض. Advertisements وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية، أنه لأول مرة شاركت الفارسات اللاتي قدمن عروض مذهلة بجانب الفرسان، وذلك في ثاني أيام سوق عكاظ. وأقيمت عروض "فرسان عكاظ " على مساحة 20 ألف متر مربع بمشاركة ثلاثين فارسًا وفارسة، بمختلف الدول المشاركة بسوق عكاظ التي يتضمن مشاركة كل فارس يحمل علم بلاده يتقدمها علم المملكة العربية السعودية، داخل مساحة مخصصة لمثل هذه الفعاليات بمدرج طاقته الاستيعابية 1500 كرسي.

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