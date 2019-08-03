الأعراض الرئيسية للصداع النصفي هي عادة صداع شديد في جانب واحد من الرأس، وعادة ما يكون الألم عبارة عن إحساس بالخفقان أو النبض، متوسط ​​أو شديد يزداد سوءًا عندما تتحرك ويمنعك من القيام بأنشطة طبيعية.

في بعض الحالات، يمكن أن يحدث ألم الصداع على جانبي الرأس وقد يؤثر على وجهك أو رقبتك، حسبما نقل موقع "هيلث آيه تو زي".

الأعراض الأخرى المرتبطة عادة بالصداع النصفي تشمل

الشعور بالمرض

وزيادة الحساسية للضوء والصوت، وهذا هو السبب في أن الكثير من المصابين بالصداع النصفي يرغبون في الراحة في غرفة مظلمة هادئة

تعرق

يزداد التعرض بشكل كبير لمضر الصداع النصفي.

تركيز

يصاب كذلك بضعف في التركيز.

الحرارة

المريض عادة ما يُصاب بحساسية الحرارة، إما حار جدا أو بارد جدا.

آلام البطن

وتشمل آلام البطن والإسهال.

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وتجدر الإشارة إلى أنه ليس كل من يعاني من الصداع النصفي لديه هذه الأعراض الإضافية وقد يعاني منها بعض الأشخاص دون التعرض لصداع.

تستمر أعراض الصداع النصفي عادة ما بين 4 ساعات و3 أيام، على الرغم من أنك قد تشعر بالتعب الشديد لمدة تصل إلى أسبوع بعد ذلك.

أعراض الهالة

1 من كل 3 أشخاص يعانون من الصداع النصفي لديهم أعراض تحذير مؤقتة، والمعروفة باسم الهالة، قبل الصداع النصفي، وتشمل هذه..

مشكلات بصرية

مثل رؤية الأضواء الساطعة أو أنماط التعرج أو النقاط العمياء

الخدر أو الإحساس بالوخز

مثل الدبابيس والإبر (التنميل)، التي تبدأ عادة في يد واحدة وتتحرك لذراعك لأعلى قبل التأثير على الوجه والشفتين واللسان.

الدوار

أو عدم التوازن

صعوبة في التحدث

فقدان الوعي

على الرغم من أن هذا غير اعتيادي، ويجب مراجعة الطبيب.

تتطور أعراض الهالة عادةً على مدار حوالي 5 دقائق وتستمر لمدة ساعة.