تنتظرك نجاحات مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم واعد بالنجاح والتقدم والربح اسبوع جيد لان موقع الشمس في الاسد موقع مشجع ديناميكي يعطيك طاقات كبيرة وانطلاقة جيدة جدا لكن انتبه من يوم السبت ومن تاثيرات القمر من برج العذراء المواجه لبرجك بحيث تتداخل الامور مع بعضها الافضل لك الّا تُجازف بمشروع جديد وان تعيد حساباتك وترتيب الاولويات لكن مع وصول القمر الى برج الميزان الصديق اي الى البيت الخامس في بيت العائلة والرومنسية يومي الاحد والاثنين تتحسن وتتسهل الظروف وتصبح لطيفة جدا جدا وتحقق امنياتك وطموحاتك خاصة كل ما له علاقة بالقصص المالية فاوض تابع ساوم اشتري يومين انت الاقوى فتنعم باوقات مميزة من الاشراق والنجاح وبلوغ الاهداف كما يبارك الفلك كل الاعمال الفكرية والمتعلقة بالدراسات والاعلام والمحاضرات يتابع الحظ مع وصول القمر الى العقرب يومي الثلاثاء والاربعاء ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الاسد يتغير قدرك وتفرح ببعض الفرص لتجتاز دورة من التجدّد فتصحّح ما كان عالقًا، لكي تنطلق بقوة اكبر تتبدل الظروف مع وصول القمر الى مواجهة ومعاكسة برجك من القوس يومي الخميس والجمعة الذي يشكل مثلثا فلكيا ناريا مع الشمس من الاسد ما يجعلك متوتر منزعجا من كثرة المتطلبات والمصاريف والفواتير والاستحقاقات المالية والضغوط والتعب الجسدي والمعنوي والمسؤوليات الكبيرة في العمل عطلة اسبوع الضاغطة تكثر فيها المزاجية طول بالك كبر عقلك.

عاطفياً: تحمل اليك اجواء هذا الاسبوع علاقات عاطفية صاخبة فتبلغ عواطفك اوجها وتكون على وئام مع الحبيب. تتمتع بشعبية كبيرة ، وتكون قدرتك على استقطاب عدد كبير من المعجبين عالية جدًّا. ويجعلك تعيش افراحا ولقاءات شخصية واجتماعية للعازب تستفيد من اجواء رومنسية دافئة مناسبة وتتلقى جوابا او عرضا للزواج.

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